Al via la rassegna Interpretare l’antico al Teatro della Nike (Naxos con) lo spettacolo “Dormono sulla collina” – 20 agosto ore 21.00

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Giardini Naxos (ME), 19 agosto – Prende il via giovedì 20 agosto alle ore 21.00, al Teatro della Nike del Parco archeologico di Naxos, la sesta edizione di “Interpretare l’Antico”, la rassegna organizzata dalla Rete Latitudini, con la direzione artistica di Gigi Spedale.

Ad inaugurare il programma sarà “Dormono sulla collina”, scritto da Barbara Gizzi, con Massimo Cimaglia e Marco Maggio e la regia dello stesso Cimaglia. La produzione è di Terra Magica Arte e Cultura.

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“Dormono sulla collina” nasce dall’idea di una sorta di Spoon River delle guerre, nella quale le figure e i morti dell’antichità incontrano quelli dei conflitti contemporanei. Ifigenia, Patroclo, Ettore e le altre anime evocate dal racconto si affiancano a due militari appartenenti a fazioni opposte, componendo un percorso che attraversa epoche differenti e mette al centro la guerra e le sue vittime.

L’appuntamento segna anche l’avvio della collaborazione di “Interpretare l’Antico” con il Taras Teatro Festival di Massimo Cimaglia.

La rassegna proseguirà giovedì 27 agosto alle ore 21 con “La congiura dei Nessuno”, spettacolo scritto e diretto da Sergio Beercock, autore anche delle musiche originali, in scena insieme a Giovanni Alfieri. La produzione è di Babel, con il sostegno di Campsirago Residenza e LaMaMa Umbria International.

Liberamente ispirato al Ciclope di Euripide e al mito dell’accecamento di Polifemo, “La congiura dei Nessuno” trasporta la vicenda in un futuro distopico, all’interno di una fabbrica: il Ciclope incarna il Profitto, mentre Sileno è un operaio che si fa chiamare Nessuno.

“Interpretare l’Antico” è realizzata con il sostegno del Parco archeologico di Naxos, della Regione Siciliana, attraverso gli Assessorati dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e dell’ERSU di Messina. Collaborano NaxosLegge e il DAMS dell’Università di Messina. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Giardini Naxos.

I biglietti per gli spettacoli costano 10 euro intero, 7 euro per under 18, over 70 e studenti e 8 euro per ArcheoClub e convenzioni. Prevendita su LiveTicket – Latitudini Rete. Il botteghino apre 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli.