Buseto Palizzolo (TP), quarta edizione di #IOSONOIO Festival: l’autismo al centro di una giornata di comunità

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Buseto Palizzolo (TP), 20 agosto 2026 – Domenica 23 agosto Buseto Palizzolo torna a ospitare #IOSONOIO Festival, la manifestazione ludo-solidale dedicata all’autismo e aperta a tutte le famiglie. Giunta alla quarta edizione, è ormai un punto di riferimento per il territorio e un esempio riconosciuto nel panorama siciliano.

Tre gli obiettivi che guidano il progetto: accendere i riflettori sull’autismo, realtà diffusa e ancora poco conosciuta; far incontrare davvero quotidianità e storie differenti in una giornata di gioia condivisa; sostenere concretamente chi convive ogni giorno con lo spettro autistico, attraverso iniziative di benessere psicofisico, emozionale e artistico che proseguiranno dopo l’evento.

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Dalle 18 a mezzanotte il Villaggio Badia si anima con un programma fittissimo. Le Cirque Rouge cura i giochi tradizionali, le esibizioni circensi, il teatro del fuoco e le bolle di sapone. Francesca Picciurro e l’associazione A Nurrizza portano la bellezza della “narradanza”. Mago Plip travolge il pubblico con lo spettacolo “Risate Mascarate”. La Bubasband, guidata da Vito De Canzio, coinvolge i presenti tra soul, rhythm and blues e rock.

Nel tardo pomeriggio spazio al confronto con il talk dedicato e all’esibizione canora di Giorgia Giannusa, vincitrice di Talent-Aut, l’unico talent show siciliano per talenti speciali, anch’esso firmato da Io Barcollo ma non MOLLO!®. Dalle 19 apre la food zone, con degustazioni food & beverage fino alla chiusura.

#IOSONOIO Festival è organizzato dall’associazione “Io Barcollo ma non MOLLO!®” di Roberta Sparacello, in sinergia con l’associazione E20 Buseto e la Consulta delle donne di Buseto Palizzolo, con la direzione artistica di Teri Demma. Patrocinano il Comune di Buseto Palizzolo, il Libero Consorzio comunale di Trapani e il Distretto socio-sanitario n. 50.