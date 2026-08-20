Niccolò Fabi live in Sicilia: il tour passa da Zafferana Etnea e Agrigento il 21 e 22 agosto

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Niccolò Fabi è tra i protagonisti dell’estate live in Sicilia, dove è atteso per le prossime date del tour estivo. Il primo appuntamento dal vivo con il cantautore romano si terrà venerdì 21 agosto a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino. Il live, organizzato da Puntoeacapo Srl, rientra nel programma della rassegna estiva Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana Etnea.

I biglietti per il live sono ancora disponibili sul sito puntoeacapo.uno, su tutti i circuiti abilitati e al botteghino la sera dello spettacolo.

A seguire, il 22 agosto il cantautore salirà sul palco del Teatro Panoramica Dei Templi per Ellenic Music Festival in programma ad Agrigento.

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Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”,il nuovo tour estivo è l’occasione per attraversare i brani recenti insieme a quelli più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.

Ogni concerto è un vero e proprio viaggio, fatto di silenzi carichi di significato e momenti più energici in cui il pubblico vibra all’unisono. I concerti di Niccolò Fabi sono delle vere e proprie esperienze intime e collettive; spettacoli fatti di delicatezza, intensità e autenticità. Negli ultimi anni, inoltre, con la presenza di parti strumentali che mescolano la psichedelia con l’elettronica, i live del cantautore hanno un approccio musicale sempre più vicino ad un sound internazionale. L’estate diventa il contesto ideale per questa dimensione sonora che troverà spazio tra anfiteatri, arene sotto le stelle e appuntamenti al tramonto. Perché i live di Niccolò Fabi sono più di un concerto: sono vere e proprie occasioni di incontro, riflessione e partecipazione.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi i colleghi e amici, da sempre parte del suo universo musicale, Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche per quest’esperienza ci saranno Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’ultimo album del cantautore nella baita di montagna in Val di Sole e che Niccolò ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

Il cantautore romano ha inaugurato il nuovo anno con una sorpresa per il suo pubblico, pubblicando il video live del brano inedito “Il silenzio del mattino”.

Registrato durante il soundcheck dell’ultima tappa del tour di Libertà negli Occhi (20 novembre, Roma), il video del brano – visibile a questo link https://youtu.be/QcQp5zox1EI?si=MIy4LdkIDSmgmMT – rappresenta lo spirito sotterraneo del tour. È una testimonianza simbolica del viaggio che il cantautore e i suoi compagni hanno vissuto, città dopo città, aprendo uno spiraglio al pubblico sul dietro le quinte del tour teatrale.

Uscito a maggio 2025. l’album “Libertà negli occhi” – decimo disco di inediti di Niccolò Fabi uscito per BMG – è il risultato di una vera e propria residenza artistica in una baita di montagna. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco.