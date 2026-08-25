Etnabook 2026: incontri ed eventi in tutta Catania e il coinvolgimento attivo di 11 comuni dell’hinterland

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Una nuova edizione di Etnabook è in arrivo dal 23 al 27 settembre. Per questa VIII edizione, il Festival del libro e della Cultura di Catania, abbraccerà diverse location, gli incontri della mattina si svolgeranno come di consueto al Palazzo della culturadi Catania mentre quelli pomeridiani e serali si terranno principalmente all’Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni. Ma non solo, altri luoghi della città verranno coinvolti con presentazioni e incontri, dalla bellissima Villa Ardizzone un gioiello liberty catanese, alle librerie Mondadori Bookstore D’Annunzio e Zagare, Feltrinelli, Gatsby e molte altri incantevoli posti che scoprirete presto nel fitto programma di eventi.

La mission di Etnabook è promuovere la cultura in modo attivo proprio per questo sin dalla prima edizione il presidente Cirino Cristaldi, insieme al vice presidente Mirko Giacone e ai membri del comitato scientifico Amanda Succi, Flavio Pagano e Marco Pitrella, presieduto da Massimo Salvatore Fazio, hanno cercato di creare una rete che unisse diversi comuni dell’hinterland. L’ottava edizione vedrà raggiungere un risultato mai visto in un festival del libro, il coinvolgimento di ben 11 Comuni: Aci Sant’Antonio, Adrano, Belpasso, Catania, Gravina di Catania, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni La Punta, Scordia.Durante le giornate del festival, contemporaneamente in tutti i Comuni si porteranno avanti attività, incontri ed eventi volti a promuovere la lettura e a diffondere cultura, arte e bellezza.

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Come ogni anno il cuore del festival è il Premio Letterario “Cultura sotto il Vulcano”, durante tutto l’anno abbiamo ancora una volta visto crescere il numero delle opere pervenute. Dopo un lungo e attento lavoro di selezione da parte delle nostre giurie tecniche, vogliamo svelare i nomi dei semifinalisti. Un’operazione lunga e scrupolosa quella compiuta dai giurati che alla fine hanno decretato le liste dei semifinalisti per ogni sezione:

SEMIFINALISTI SEZIONE A – POESIA (in ordine alfabetico):

Agosto – Irene Montano; Amara terra cruda – Bartolomeo Errera; Bocca murata – Graziella Di Bella; Cammino di luce – Vito Motta; Clochard – Pasquale Borruto; Ferite – Luisa Patta; Ginestra – Irene Montano; Il mio sentire – Graziella Di Bella; In sala con Federico Fellini – Antonio Andriani; Innocenza a Gaza – Luca Impellizzeri; Intervalli – Margherita Biondo; La quercia – Camillo Lanzafame; La vita rubata – Camillo Lanzafame; Le parole – Nino Coniglione; Pietà di Gaza – Mariclà Micale; Potrei… – Guido Nicola Orecchio; Presenteranno il conto – Lucio Cannavò; Privilegio – Roberto Torraco; Quando sarai vecchio – Margherita Biondo; Rosa di strada – Pasquale Borruto; Segesta – Fabrizio Rotoni; Sgoccioli – Nino Coniglione; Terra natia. Bagliori – Anna Rita Occhialini; Tra le righe – Roberto Torraco; Un luogo sicuro – Concetta Falcone

SEMIFINALISTI SEZIONE B – NARRATIVA/SAGGIO (in ordine alfabetico):

Ah! Se potessi avere 10 anni in meno (Amazon) – Michele Rombaldoni; Carlo Levi. Una voce del Sud. Scritti inediti 1956-1974 (Navarra Editore) – Salvatore Venezia; Come oche al primo sguardo (Multiverso Edizioni) – Luciana Ratto; Donna Marietta e Zu Puddu. Memorie di una famiglia siciliana (La Forgia Press) – Maria Fagone; Frontiere di libertà (Amazon) – Michele Sammito; Gowana – Riflessi d’Africa (Self Publishing) – Antonio Logreco; I dannati di Rosapetra (Inedito) – Daniela Ginex; I lampioni diventano farfalle (Inedito) – Massimo Anania; Il caos del tafano(Carthago) – Corrado Suma; Il diario del carabiniere Antonino Fleres (Edizioni Billeci) – Francesco Billeci; Il mistero della sacra reliquia (Edify Società Coop.) – Giuseppe Diesi; Il mio bambino dall’altra parte del mondo (Albatros) – Natalia Romano; Il pittore dimenticato (Inedito) – Renato Bianco; Il tesoro nascosto. Storie e meraviglie delle molecole naturali: farmaci, veleni, droghe(Inedito) – Corrado Tringali; La figlia conforme (Giulio Perrone) – Francesca Cavallone; La pianta di peperoncino (Inedito) – Rosa Grazia Rapisarda; L’amore brucia (Vallecchi) – Valeria Ancione; Le strambe apparenze di un paesino siciliano (Editoriale Scientifica) – Marco Mazzamuto; Mussolinia. Il fallimento di un’idea (Navarra Editore) – Salvatore Venezia; Sicilian Origins(Inedito) – Romano Albe; Solo il buio (Morellini) – Maria Elisa Gualandris; Solo io posso scrivere di te (RCS Media Group) – Jessica Schillaci; Storie scellerate – Il cinema di Sergio Citti(Falsopiano) – Roberto Baldassarre; Strade in moto (Inedito) – Giovanni Di Benedetto; Tra aree archeologiche classiche e medievali (Scrimm Edizioni) – Maria Virgillito.

SEMIFINALISTI SEZIONE C – UN LIBRO IN UNA PAGINA (in ordine alfabetico):

Amici – Fabrizio Rotoni; Confessione – Antonino Fraccavento; Esisto – Grazia Caponnetto; Follower – Tiziano Malfatto; Il patto – Luisa Patta; Il pregio del difetto – Davide Reinato; In cambio di un sorriso – Maria Maugeri; L’addomesticata – Stefania Somma; L’odore del mare – Camillo Lanzafame; La prima volta – Leonardo Cobelli; Le geometrie del buio – Desireè Nigito; L’ultimo sorriso in via delle Finanze – Carlo Maugeri; L’unica certezza – Tommaso Sala; Moby Dick – Caterina D’Angelo; Monica – Svetlana Ruffalo; Pioggia d’estate – Sara Battiato; Rachel – Graziana Somma; Ricaricarsi – Marco Aleppo; Ritorni – Vincenzo Santagati; Un luogo sicuro – Concetta Falcone.

A tutti gli autori partecipanti va il nostro ringraziamento e, in particolare, ai semifinalisti vanno le nostre più sentite congratulazioni.

Nelle prossime settimane saranno svelati i nomi dei finalisti, ricordiamo che gli autori delle sezioni A (Poesia) e B (Narrativa/Saggio) saranno poi premiati la sera del 23 settembrepresso il Palazzo della Cultura di Catania.

Invece, gli autori finalisti della sezione C (Un libro in una pagina) saranno invitati a presenziare il 24 settembre dalle ore 17:00 presso l’Area eventi del Centro Commerciale Katanè di Gravina di Catania. Durante gli stessi eventi verranno svelate al pubblico le rispettive menzioni speciali e le rispettive composizioni delle classifiche finali del premio letterario 2026.

Siamo lieti di annunciare un nuovo partner del festival, la Fondazione Salute Cultura presieduta dal Professor Giuseppe Ettore. Un ringraziamento particolare va anche ad Alberto Spitale,Commissario straordinario della I.P.A.B. Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni per ospitare il Festival, infine grazie ai nostri partner, al direttore Rocco Ramondino del Centro Commerrciale Katanè, all’Università di Catania e alla rete di librerie che supportano Etnabook.

Etnabook Festival Internazionale del Libro e della Cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, evento incluso nell’ambito del Catania Summer Fest.