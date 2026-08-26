Palermo, in piazzetta Bagnasco, oggi, il nuovo romanzo di Daniela Gambino che fa riflettere sul senso della memoria

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Un romanzo intimo sul senso dell’appartenenza, sulla fragilità dei legami e sulla costruzione dell’identità. Pone una riflessione sul modo in cui la memoria, più che conservare, trasforma e interroga, “Diventeremo guardino”, il libro di Daniela Gambino che verrà presentato alle 18 di oggi, mercoledì 26 agosto, in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autrice sarà Mario Azzolini.

Il libro

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Con una scrittura che intreccia ricordo e narrazione, Daniela Gambino racconta una famiglia nel momento in cui la morte del Principe ne incrina gli equilibri. Da quella perdita prende avvio un percorso nella memoria, dove i ricordi si sovrappongono, le figure ritornano e il passato continua a ridefinire il presente. Perché ogni famiglia è fatta anche delle storie che tramanda, e ogni assenza costringe a riscriverle.

L’autrice

Scrittrice e giornalista, Daniela Gambino vive e lavora a Palermo. Ha pubblicato saggi e guide dedicate alla Sicilia, tra cui 101 cose da fare in Sicilia e 101 storie sulla Sicilia che non ti hanno mai raccontato (Newton Compton), oltre a opere narrative con editori indipendenti. Nel 2023 un suo romanzo è stato presentato al Premio Strega.

Palermo, 26 agosto 2026