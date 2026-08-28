Catania Summer Fest 2026, Angemi e la musica elettronica a piazza Palestro: dal Tomorrowland al Fortino.

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Sabato 29 agosto Piazza Palestro, a partire dalle ore 20, diventerà il cuore di EMOZIONE: una grande festa della musica elettronica, nata per restituire alla città tutta l’energia e l’esperienza raccolte in sedici anni di carriera.

Ninni Angemi, in arte ANGEMI, è un catanese di San Pietro Clarenza con una connaturata passione per la musica elettronica e un sogno apparentemente troppo grande: portare la Sicilia sui palchi del mondo. Il sodalizio artistico con Giorgio Prezioso ha rappresentato una tappa fondamentale del suo percorso, seguito dall’esperienza nei club, nei festival internazionali e dall’arrivo, a soli vent’anni, al Tomorrowland.

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La scelta della magnifica piazza Palestro al Fortino, a ingresso libero, è il simbolo di una Catania capace di resistere, rialzarsi e trasformare le proprie ferite in nuova bellezza: una piazza che merita riscatto e che, per una notte, tornerà a essere spazio di incontro, cultura e condivisione. Il progetto, voluto dal sindaco Enrico Trantino e dall’Assessorato comunale alla Cultura, nasce dalla volontà di investire nel talento e nella possibilità di creare grande musica anche in Sicilia.

Partire, arrivare sui palchi più grandi del mondo e poi tornare, portando tutto a casa: forse la “restanza” è anche questo, ossia non rimanere immobili, ma continuare a scegliere la propria terra, trasformando le radici in forza, le distanze in esperienza e il ritorno in un dono per la propria comunità.

EDM, Afro House, Tech House, Deep House, Trance e Techno accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le diverse anime della musica elettronica. Insieme ad alcuni dei migliori DJ catanesi, ANGEMI presenterà il suo nuovo live show unendo il DJ set al suono del pianoforte, per dimostrare che la musica elettronica può emozionare, unire, abbattere le distanze, far ballare senza eccessi né luoghi comuni e farci sentire parte della stessa città.