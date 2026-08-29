Anniversario Libero Grassi, Patrizia Di Dio (Confcommercio): “Imprenditori mai soli. Contro il racket serve una responsabilità collettiva”

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“Libero Grassi ebbe la forza di dire pubblicamente no al racket. Ma affrontò quella battaglia in una solitudine che ancora oggi deve interrogarci, anche come mondo imprenditoriale. A 35 anni dal suo assassinio, ricordarlo davvero significa fare in modo che quella solitudine non si ripeta. È anche da questa consapevolezza che nasce “Imprese Mai Sole”, l’iniziativa di Confcommercio Palermo per stare concretamente accanto agli imprenditori che subiscono intimidazioni e scelgono di denunciare”.

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vice presidente nazionale con delega alla legalità, ricorda così il sacrificio dell’imprenditore Libero Grassi ucciso dalla mafia 35 anni fa dopo aver denunciato pubblicamente le minacce ricevute dal racket.

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“Denunciare richiede coraggio ma non possiamo chiedere a un imprenditore di essere coraggioso e poi lasciarlo solo con il proprio coraggio. Il coraggio individuale deve incontrare una comunità, una rete di istituzioni, associazioni e società civile capaci di accompagnare chi dice no alla criminalità. La legalità non può essere una battaglia affidata agli eroi solitari. Un imprenditore che denuncia non deve essere lasciato solo. Noi di Confcommercio Palermo abbiamo scelto di ricordare così Libero Grassi: trasformando la memoria in responsabilità e la sua lezione in azione concreta”.