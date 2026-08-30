Incendi nel Palermitano, Schillaci (M5S): «La Regione resta a guardare, a Polizzi autobotti ferme da mesi»

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PALERMO – “Mentre il territorio palermitano brucia, tra temperature che superano i 40 gradi e un vento che alimenta le fiamme, emerge ancora una volta tutta la fragilità del sistema regionale di prevenzione e contrasto agli incendi”. A denunciarlo è Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, che punta i riflettori sulla situazione particolarmente critica registrata oggi nel territorio di Polizzi Generosa, dove le squadre antincendio stanno incontrando serie difficoltà nelle operazioni “Agli operatori che in queste ore stanno lavorando senza sosta va tutta la nostra gratitudine – afferma Schillaci – ma non possiamo continuare a chiedere loro di fronteggiare emergenze sempre più gravi senza garantire mezzi e strumenti adeguati. È paradossale che proprio nel pieno della stagione degli incendi, con condizioni meteo estreme ampiamente prevedibili, ci siano mezzi indispensabili che restano fermi. Nel caso di Polizzi Generosa – prosegue la deputata regionale – risultano infatti indisponibili da diversi mesi due autobotti, una da 8.000 litri e una da 4.000 litri, ferme in attesa di riparazioni meccaniche. La domanda è inevitabile: perché mezzi che potrebbero essere fondamentali per affrontare gli incendi vengono lasciati inutilizzati per mesi? Chi deve occuparsi di garantirne la manutenzione e il tempestivo rientro in servizio? Non è più accettabile che ogni estate ci si trovi a rincorrere l’emergenza. La Sicilia conosce perfettamente la propria vulnerabilità agli incendi e conosce altrettanto bene le condizioni climatiche che caratterizzano questi mesi. Non possiamo aspettare che divampi un incendio per scoprire che mancano mezzi, risorse e organizzazione”. Schillaci chiede quindi al governo regionale di assumersi pienamente le proprie responsabilità. “Chiediamo alla Regione di intervenire immediatamente, verificando la situazione di tutti i mezzi antincendio attualmente fuori servizio e disponendo le necessarie riparazioni con la massima urgenza. In una giornata come quella di oggi, ogni autobotte ferma è una risorsa sottratta alla sicurezza del territorio. Il governo regionale – conclude Schillaci – non può limitarsi a gestire l’emergenza quando ormai le fiamme sono divampate. Servono prevenzione, programmazione, mezzi efficienti e una macchina antincendio adeguatamente attrezzata. La Sicilia non può continuare a bruciare mentre i mezzi destinati a proteggerla restano fermi in officina. È tempo che la Regione dia risposte concrete, non soltanto dopo l’ennesimo disastro”.