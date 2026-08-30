Incendio nella Zona industriale di Catania, la Cgil chiede controlli sulla qualità dell’aria e un tavolo istituzionale

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Controlli immediati sulla qualità dell’aria e sui possibili rischi per la salute di lavoratori e residenti e la convocazione urgente di un tavolo istituzionale sulla sicurezza nella Zona industriale. È quanto chiede la Cgil di Catania dopo il vasto incendio sviluppatosi ieri nell’area esterna di un’azienda che opera nella produzione e lavorazione di materiali plastici, nei pressi della Terza Strada.

Il segretario generale della Cgil, Carmelo De Caudo, sollecita in particolare l’Arpa e le autorità sanitarie competenti a effettuare “tutti i necessari rilievi ambientali”, rendendone pubblici tempestivamente i risultati, e a fornire indicazioni sui comportamenti precauzionali da adottare.

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“È necessario anche accertare le cause del rogo e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, sulla prevenzione degli incendi e sulla gestione e conservazione dei materiali di scarto. – continua De Caudo- così come servirà verificare eventuali esposizioni a sostanze pericolose per i lavoratori coinvolti e per il personale intervenuto durante l’emergenza. Questo nuovo episodio conferma ancora una volta la fragilità della Zona industriale di Catania e la necessità di un piano organico e permanente per la sicurezza, la prevenzione dei rischi industriali, la tutela ambientale e la gestione delle emergenze”.

Secondo il sindacato servono controlli regolari, infrastrutture efficienti, sistemi antincendio adeguati, disponibilità idrica, presìdi di sicurezza e un coordinamento stabile tra aziende, istituzioni, organismi di vigilanza e organizzazioni sindacali.

Il sindacato ringrazia infine l’operato di vigili del fuoco e forze dell’ordine.