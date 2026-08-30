“Notti di BCsicilia”. Caltanissetta, visita guidata: la Città di Francesco II Moncada

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Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà martedì 1 settembre 2026, a Caltanissetta, la visita guidata: la Città cinquecentesca di Francesco II Moncada. L’appuntamento è fissato alle ore 21,00 in Viale Regina Margherita (ingresso vecchio Ospedale). Dopo gli interventi di Silvia Palmeri, Presidente Inner Wheel, di Irene Collerone, Presidente Rotary Club Caltanissetta, di Fabrizio Lo Porto, Presidente Lions Club Caltanissetta, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di Giuseppe Giugno, Presidente Associazione Alchimia, di Nunzio Rinaldi, Presidente Lions Club Caltanissetta dei Castelli, e di Gabriella Urso, Presidente Club Garden “La Ferula”, inizierà la visita guidata dagli Storici del territorio Luigi Santagati e Rosanna Zaffuto Rovello. L’iniziativa è promossa da BCsicilia, in collaborazione con Lions Club, Rotary Club, Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Club “La Ferula”, Inner Wheel, Associazione Alchimia e il patrocinio del Comune di Caltanissetta. La visita è libera e gratuita. Per informazioni Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it.

Il ritrovamento in Spagna del “Diario” del principe Francesco II Moncada, la cui traduzione ed il commento saranno a breve presentati in un volume a cura di Rosanna Zaffuto e Luigi Santagati, ha permesso di ricostruire la Caltanissetta del 1587. La visita porterà a ripercorrere le strade di quella città lontana più di 400 anni, allora in piena espansione, e sede di una “corte” principesca che vide, probabilmente, anche la presenza della pittrice Artemisia Gentileschi.

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