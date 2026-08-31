Ortigia film festival: l’arte di Mirko Leuzzi protagonista dell’inaugurazione di OFF 2026

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La XVIII edizione di Ortigia Film Festival, in programma a Siracusa dal 20 al 26 settembre, sarà ufficialmente inaugurata con l’installazione OFF18 Leuzzi: Memoria Futura dedicata a Mirko Leuzzi, autore di Quando il vento non soffiava, l’opera scelta come immagine del manifesto di OFF 2026.

Il 20 settembre, alle ore 19:00, all’Ortea Palace Hotel di Siracusa saranno presentati tre lavori dell’artista: Margherita, Vorrei ancora un po’ di tempo e Nel giardino. L’installazione resterà allestita per tutta la durata del festival.

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Il progetto espositivo si lega al tema della XVIII edizione, “OFF – Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro”, aprendo una riflessione sul tempo, sulla memoria e sulla capacità delle immagini di conservare ciò che è stato e, allo stesso tempo, di suggerire nuove possibilità. Un incontro tra cinema e arte che trova in Ortigia, con la sua storia e il suo paesaggio sospeso tra pietra e mare, una cornice naturale per riflettere sul rapporto tra passato e futuro, memoria e visione.

La collaborazione con Mirko Leuzzi nasce grazie a San Sebastiano Contemporary di Davide Bramante, già al fianco di OFF in occasione della XV edizione con l’opera Luminosa da cui venne tratto il manifesto di quell’anno. Il festival lo ringrazia per aver favorito l’incontro con Leuzzi e reso possibile questo progetto.

La XVIII edizione del festival propone un intenso programma cinematografico che trova il suo cuore nelle tre sezioni competitive dedicate ai lungometraggi – opere prime e seconde, ai documentari internazionali e ai cortometraggi internazionali, con opere provenienti dall’Italia e da diversi Paesi del mondo. A completare il programma, le sezioni non competitive Cinema Women, Cinema & Animazione, La Voce del Mare e OFF Scuole, insieme a eventi speciali, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati al dialogo tra cinema, arte e cultura.

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, è diretto da Lisa Romano e Paola Poli.

Il Comitato Culturale riunisce quattro tra le più autorevoli personalità del panorama cinematografico e culturale italiano: Gianni Canova, critico cinematografico e accademico; Steve Della Casa, conservatore del CSC Cineteca Nazionale, critico cinematografico, saggista e autore; Laura Delli Colli, giornalista e presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani; Teresa De Santis, manager culturale, esperta di cinema e audiovisivo, prima donna alla direzione di Rai 1.

Negli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di: MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Unesco, Rai Cinema Channel, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.