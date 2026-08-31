Incendi, Chinnici (PD Sicilia): “solidarietà ai sindaci, servono più strumenti e personale qualificato per la prevenzione”

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“Il fuoco continua a divorare i nostri boschi e a mettere in ginocchio intere comunità del palermitano. In questi giorni drammatici, il mio pensiero e la mia piena solidarietà vanno ai sindaci che, con coraggio e abnegazione, sono in prima linea per difendere i territori e la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento e un pensiero particolare a Gandolfo Librizzi, sindaco di Polizzi Generosa, che ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere dopo essere rimasto ferito mentre, insieme alla sua squadra, lottava con abnegazione per salvare le abitazioni dei suoi concittadini”. Lo dice in una nota l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del PD all’ARS e vicesegretaria regionale del Partito Democratico.

“L’8 settembre prossimo – aggiunge – l’Assemblea Regionale Siciliana riaprirà i battenti per discutere la manovra finanziaria da oltre 500 milioni di euro. Ebbene, la priorità assoluta deve essere quella di dotare i Comuni siciliani di strumenti adeguati e personale qualificato per prevenire e contrastare efficacemente le catastrofi naturali che il cambiamento climatico rende ormai sempre più frequenti e violente. Non possiamo più assistere passivamente: servono investimenti strutturali, piani di manutenzione del territorio e formazione permanente per gli operatori”.

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“Ma la sfida non si gioca solo in Sicilia – conclude – è tempo che i partiti di governo, anche a livello nazionale, smettano di negare l’evidenza del surriscaldamento globale e si assumano fino in fondo le proprie responsabilità politiche. Chiediamo con forza che non venga messo alcun freno, neppure in Europa, a quelle azioni di protezione ambientale serie, rigorose e lungimiranti che il nostro Paese e il nostro pianeta reclamano. La lotta agli incendi e alla crisi climatica non è un tema ideologico: è una questione di sopravvivenza e di giustizia verso le generazioni future”.