La grande magia torna protagonista in Sicilia: al via la quarta edizione del Sicily Magic Fest

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Dal 5 al 13 settembre la Sicilia torna a trasformarsi nella terra dello stupore e della meraviglia grazie alla quarta edizione del Sicily Magic Fest, l’appuntamento di riferimento per l’illusionismo nell’isola. Una manifestazione interamente a ingresso gratuito, pensata per aprire le porte di questa disciplina al pubblico di tutte le età e per guidare curiosi, famiglie e appassionati dietro le quinte di un’arte scenica ricca di fascino e tradizione.

Il festival si propone come un punto d’incontro vivo e accogliente tra i grandi nomi del panorama magico e chiunque desideri lasciarsi incantare o muovere i primi passi nell’impossibile. Ogni giorno, infatti, gli artisti del cast saranno a contatto diretto con il pubblico, mentre i membri del Club Illusionisti e il direttore artistico Dimitri Tosi, in arte Dimis, saranno presenti per accogliere gli amatori e condividere tecniche, nozioni e la bellezza di una disciplina completa.

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«La magia è un linguaggio universale che parla al cuore e allena la fantasia», spiega l’illusionista e patron della manifestazione Dimitri Tosi (Dimis). «Coltivare questa passione porta benefici straordinari a qualsiasi età: stimola la manualità fine, insegna a parlare in pubblico, rafforza la presenza scenica e aiuta a vincere le proprie insicurezze. Che si sogni il palcoscenico o si desideri semplicemente regalare un sorriso tra amici e in famiglia, il Sicily Magic Fest nasce per ricordare che l’illusione è un’emozione accessibile a chiunque abbia voglia di continuare a meravigliarsi».

Spazio centrale del festival sarà la formazione per i più giovani: ogni pomeriggio la Dimis Magic Academy curerà corsi gratuiti dedicati a bambini e ragazzi, laboratori pratici pensati per sviluppare coordinazione e sicurezza espressiva. Per gli amatori e i prestigiatori sono invece previsti workshop tematici e lecture di approfondimento tecnico con ospiti di primo piano.

A impreziosire il cartellone saranno figure di assoluto rilievo nazionale. Tra i protagonisti più attesi spiccano Diego Allegri, autentico punto di riferimento della cartomagia moderna e seguitissimo divulgatore, che terrà un workshop dedicato oltre a incontrare il pubblico in un meet & greet dedicato; Renato Cotini, protagonista del celebre workshop “Sedurre con la magia” e di approfondimenti teorici; e Gianni Loria, presidente del Club Magico Italiano, figura storica dell’illusionismo nazionale presente nel salotto del festival e negli appuntamenti conclusivi.

Ricchissimo il calendario degli show che vedrà alternarsi in scena talenti ed eccellenze dalle mille sfumature, dalla magia comica al close-up fino al teatro musicale: Mago Normal, il Duo Malìa, Mago Pallino, Americo Rocchi e Gloria Labbadia, Mago Daniel, Mago Clap, Mago Alessio, il duo Dimis & Axel, Mago Armando, David, la Maga Benny, lo spettacolo-concerto “La magia dei cartoni” a cura di Professione Teatro, Manu l’Incantastorie, il duo comico Marco & Peter e Ivo Farinaccia.

Nel corso della manifestazione verranno inoltre assegnati i due storici riconoscimenti del festival. Il Premio Goldin alla Carriera, istituito in onore del celebre illusionista siciliano Gaspare Lombardo per celebrare le personalità che hanno segnato la storia della prestigiazione, verrà conferito a Diego Allegri. Questo premio riconosce il suo straordinario impegno nell’aver rivoluzionato il linguaggio della divulgazione magica, avvicinando con passione un’intera nuova generazione all’arte dell’illusionismo. Il Sicilian Illusionist Award 2026 sarà invece consegnato a Maurizio Marchese, catanese, formatosi sotto la guida di Padre Cimò. Noto internazionalmente con lo pseudonimo di Diamond, Marchese ha saputo portare il talento, la visione e l’ingegno siciliano sui palcoscenici di tutto il pianeta: dal FISM di Lisbona ai grandi teatri delle navi da crociera, ha dedicato un’intera carriera all’eleganza scenica, reinventandosi oggi come uno dei più celebri e apprezzati costruttori al mondo.

Tutti gli spettacoli pomeridiani e serali, i corsi per bambini, i talk del “Salotto di Dimis” e i laboratori del Sicily Magic Fest 2026 sono aperti a tutti a partecipazione libera e si svolgeranno quotidianamente dal 5 al 13 settembre presso Etnapolis.