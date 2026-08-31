Notti di BCsicilia. A Cefalù “La fiaba del Lavatoio”: un racconto sensoriale alla scoperta del fiume nascosto

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Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 2 settembre 2026, a Cefalù, l’iniziativa dedicata ai più piccoli dal titolo “La fiaba del Lavatoio: racconto sensoriale del fiume nascosto”. L’appuntamento è fissato alle ore 18,30 presso il Lavatoio Medievale, in via Vittorio Emanuele 57.

Dopo i saluti istituzionali di Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù, e di Antonio Franco, Assessore comunale alla Cultura, e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, avrà inizio un’originale esperienza immersiva tra storia, memoria e tradizioni, pensata principalmente per i bambini. Attraverso un percorso narrativo e sensoriale, i più piccoli saranno accompagnati alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della città. Storie, suoni, musica e movimento faranno rivivere le antiche atmosfere del Lavatoio Medievale e del fiume Cefalino, che ancora oggi scorre nascosto sotto le strade e gli edifici del centro storico, prima di raggiungere il mare. La fiaba diventerà così uno strumento per conoscere il passato, stimolare l’immaginazione e riscoprire il profondo legame tra l’acqua, la città e la vita quotidiana delle generazioni che nei secoli hanno frequentato questo luogo.

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I testi sono curati da Valentina Portera, la voce narrante sarà quella di Cinzia Matassa, con la partecipazione di Simona Testa e Anna Sorbera.

L’iniziativa è promossa dalla Sede di BCsicilia di Cefalù, in collaborazione con il gruppo “I Sogni di Giufà” e l’Associazione culturale e musicale Santa Cecilia, con il patrocinio del Comune di Cefalù. Per informazioni: cefalu@bcsicilia.it – Tel. 320 6468568.