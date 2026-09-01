Fondazione Humanitas Sicilia, torna il Premio dedicato alla ricerca oncologica siciliana che premia i giovani ricercatori under 40

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Esistono progetti di Ricerca oncologica capaci di generare nuove conoscenze scientifiche e di tradurre i risultati in risposte concrete ai bisogni dei pazienti. Con l’obiettivo di valorizzarli, Fondazione Humanitas Sicilia ETS promuove la seconda edizione del Premio Studio per la Ricerca Oncologica, rivolto a ricercatori siciliani under 40 del settore biomedico. Il Premio, come già successo nell’edizione 2025, intende dare impulso a studi di eccellenza nell’ambito della Ricerca clinica e traslazionale ad alto potenziale, valorizzando il lavoro di giovani professionisti nati o residenti in Sicilia, impegnati nella Ricerca sul territorio regionale, nel resto d’Italia e all’estero.

Al progetto più meritevole verrà assegnato un contributo di 8.000 euro. Nella valutazione delle candidature, aperte fino al prossimo 8 ottobre, saranno considerate in particolare l’originalità e l’innovatività della proposta, la solidità scientifica e il rigore metodologico, la fattibilità del progetto e la capacità di utilizzare efficacemente le risorse disponibili. Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla trasferibilità clinica e all’impatto atteso, valutando il possibile contributo dello studio alla pratica clinica, all’evoluzione dei percorsi di cura e al miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici.

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«Investire nella Ricerca significa investire nelle possibilità di cura che saremo in grado di offrire domani ai pazienti – sottolinea il prof. Alessandro Repici, presidente di Fondazione Humanitas Sicilia, direttore del Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, professore ordinario di Gastroenterologia in Humanitas University e direttore scientifico di Humanitas Istituto Clinico Catanese – con questo Premio vogliamo dare fiducia e opportunità ai giovani ricercatori siciliani che hanno idee di valore e creare le condizioni perché possano svilupparle. La Sicilia esprime professionalità e competenze scientifiche di alto livello, anche attraverso tanti ricercatori che oggi lavorano in altre regioni o all’estero: sostenerne il talento e favorire nuove connessioni tra persone e istituzioni, quali Università, istituti di Ricerca e ospedali, significa contribuire alla crescita di una comunità scientifica sempre più forte e capace di trasformare la Ricerca in benefici concreti per i pazienti. Tutto questo è possibile grazie al contributo di chi ci sostiene quotidianamente, e questo Premio è una restituzione a tutto il territorio».

Il bando, come detto, è rivolto a ricercatori di età inferiore ai 40 anni, residenti o nati in Sicilia, in possesso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie, Biologia, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Tutti i requisiti, le modalità di partecipazione e i dettagli relativi alla candidatura sono indicati nel bando pubblicato sul sito www.fondazionehumanitassicilia.it.

Le candidature sono già aperte. Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 17.00 dell’8 ottobre 2026.