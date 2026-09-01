Sgominata piazza di spaccio a “San Cristoforo” gestita da una coppia: spacciatori arrestati dalla Polizia di Stato

- Pubblicità -

Ennesimo blitz antidroga della Polizia di Stato nel quartiere “San Cristoforo” dove gli agenti della sezione “Antidroga” della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno sgominato una piazza di spaccio, gestita da una coppia, un 45enne catanese e una 43enne originaria del siracusano.

Entrambi avevano messo in piedi un efficace sistema di protezione della loro attività illecita, mediante un sofisticato impianto di videosorveglianza installato a protezione dell’immobile e un portone munito di finestrella per verificare di volta in volta chi fossero i clienti e per distribuire lo stupefacente.

- Pubblicità -

Il modus operandi dei pusher è stato monitorato dai poliziotti della Squadra Mobile al fine di rendere più preciso ed efficace l’intervento operativo. Durante gli appostamenti, è stato notato un via-vai di persone che, per pochi minuti, si avvicinavano al portone e, tramite una finestrella, ricevevano la sostanza richiesta. Una volta avuto ben chiaro il quadro della situazione, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’appartamento, sorprendendo la coppia che, nel frattempo, ha cercato di nascondere la droga posseduta. Infatti, in una prima fase della perquisizione, non sono state trovate dosi di stupefacenti, ma l’intuito di una poliziotta, insospettita dallo strano comportamento tenuto dalla 43enne, ha permesso di rinvenire 20 grammi di crack che la pusher aveva nascosto tra la biancheria intima.

L’appartamento è stato scandagliato dai poliziotti che hanno recuperato diversi materiali generalmente utilizzati per la preparazione, il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, tra cui un bilancino di precisione, della carta d’alluminio e un flambatore.

Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, i due pusher sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.