Coppa Italia Serie C, Catania-Savoia: la diretta della partita

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Dopo il brutto avvio di campionato, per il Catania di Emilio Longo è tempo di Coppa Italia Serie C. Primo avversario dei rossazzurri è il neopromosso Savoia, che affronterà i rossazzurri nel Secondo Turno Eliminatorio dopo aver eliminato il 14 agosto scorso la Casertana al “Pinto”. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Catania FC

Catania-Savoia: la diretta della partita

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21.00 – Fischio d’inizio del match al Massimino tra Catania e Cavese

Credit: Catania FC

Catania-Savoia: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

SAVOIA (-): in attesa

ARBITRO:

ASSISTENTI:

QUARTO UOMO:

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale il Secondo Turno della Coppa Italia Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now, ma la partita non sarà visibile in nessuna piattaforma, né online e né televisiva.