Inizia il conto alla rovescia per i TAORMINA MUSIC AWARDS, in programma il 19 settembre al Teatro Antico di Taormina (Messina). La città si illumina con i versi di Vasco Rossi

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Inizia il conto alla rovescia per i TAORMINA MUSIC AWARDS, la nuova grande rassegna che celebra i protagonisti della musica italiana e internazionale: la città di Taormina, infatti, ha già iniziato a illuminarsi nel segno della musica!

Nelle vie della città sono state installate speciali luminarie con i versi dei brani “Una canzone per te”, “Albachiara” e “SenzaParole” di Vasco Rossi, trasformando le parole delle canzoni in un percorso di luce che accompagna verso la prima edizione della rassegna, in programma il 19 settembre al Teatro Antico di Taormina (Messina).

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Biglietti disponibili su TicketOne al seguente link: www.ticketone.it/event/taormina-music-awards-teatro-antico-di-taormina-22001881.

Tra gli ospiti dei Taormina Music AwardsAlessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta e MILLE, protagonisti di un cast che riunirà alcune delle voci più autorevoli, originali e rappresentative della scena musicale contemporanea per una notte di grandi emozioni.

Al cast si unisce la compagnia di Marco Savatteri, Savatteri Produzioni, reduce dal grande successo siciliano de Il risveglio degli Dei.

Un ensemble unico, che porterà in scena una straordinaria energia corale, attraverso interventi scenici potenti e originali capaci di dialogare con il luogo che lo ospita per l’occasione.

Per Savatteri sarà un ritorno speciale al Teatro Antico di Taormina.

Conducono Bianca Guaccero e Pino Strabioli, che accompagneranno il pubblico in uno show che alternerà esibizioni live, talk con gli artisti, momenti di racconto e la consegna dei prestigiosi riconoscimenti.

A rendere ancora più sorprendente la serata, ci sarà tra gli ospiti Carlo Amleto con il suo originale connubio di musica, pianoforte e comicità.

Non mancheranno anche le incursioni della travolgente Barbara Foria, che farà divertire il pubblico con la sua comicità.

Il racconto social è affidato ad Andrea Dianetti e Giulia Penna, che guideranno il pubblico nel dietro le quinte dell’evento attraverso i canali social della manifestazione.

Le coreografie dello spettacolo sono firmate da Irma Di Paola. Il corpo di ballo sarà composto da artisti siciliani.

Massimo Tomasino cura il progetto luci e video, gli autori della rassegna musicale sonoGianmarco Spineo, Raffaello Fusaro e Niccolò Petitto. Regia di Claudio Insegno e RaffaelloFusaro.

Si ringrazia lo sponsor tecnico ZZIPP GROUP per la fornitura di sistemi di illuminazione e video di ultima generazione.

Ideato e voluto dal Comune di Taormina, dallaFondazione Taormina e dall’Assessorato al Turismo per la Città di Taormina, i Taormina Music Awards nascono come un grande evento dal vivo pensato per diventare un appuntamento di riferimento nel panorama musicale italiano.

Organizzato da Enpi Entertainment di Niccolò Petitto, che ne cura anche la direzione artistica,il format coniuga esibizioni live e momenti di approfondimento con gli artisti, recuperando lo spirito dei grandi eventi musicali italiani e reinterpretandolo in una chiave contemporanea, con una forte vocazione internazionale.

Tra i riconoscimenti istituiti nell’ambito della manifestazione spicca il Taormina Legend Award, prestigioso premio alla carriera con cui la Città di Taormina rende omaggio agli artisti che hanno scritto pagine fondamentali della storia della musica italiana e internazionale, celebrandone il talento, il percorso e l’eredità artistica.

L’artista a cui viene assegnato il premio èVasco Rossi.

«Sono molto felice e onorato di ricevere il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera che quest’anno viene assegnato per la prima volta – dichiara Vasco Rossi sui suoi canali social –Purtroppo non potrò essere presente di persona… ma in qualche modo CI SARÒ. Come, ancora non lo so… devo escogitare qualcosa. Grazie a Taormina per questo affetto, per questo riconoscimento e soprattutto per aver scelto di celebrare le mie canzoni. Perché alla fine sono sempre loro che vanno in giro al posto mio».

Tra gli altri riconoscimenti il Taormina Centauro Award, che celebra le personalità che hanno lasciato un segno nel mondo della musica e dello spettacolo, incarnando lo spirito di eccellenza e innovazione che i Taormina Music Awards intendono rappresentare; il Taormina Music Award Artist of the Year, conferito alla miglior artista e al miglior artista che hanno maggiormente caratterizzato l’anno musicale; e il Taormina Music Award Rivelazione, destinato al talento emergente che si è distinto nel corso dell’anno.