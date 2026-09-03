Primo giorno di scuola, il CNDDU si interroga rispetto alle differenze di partenza e alle pari opportunità formative

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, richiama l’attenzione sulla necessità di considerare la riapertura delle scuole non soltanto come un momento simbolico di ripartenza, ma come una verifica concreta della capacità del sistema nazionale di istruzione di garantire condizioni effettive di accesso, partecipazione e successo formativo.

Il primo giorno di scuola restituisce ogni anno l’immagine di un nuovo inizio, ma gli studenti non entrano nelle aule nelle medesime condizioni. Differenze economiche, familiari e territoriali incidono sulla disponibilità di strumenti, servizi e opportunità culturali e possono condizionare significativamente i percorsi di apprendimento. La funzione pubblica dell’istruzione assume pertanto particolare rilievo proprio nella capacità di evitare che uno svantaggio iniziale si trasformi progressivamente in uno svantaggio educativo permanente.

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La normativa scolastica vigente attribuisce al sistema di istruzione precise responsabilità in materia di inclusione, personalizzazione dei percorsi, partecipazione e contrasto alla dispersione. L’effettività di tali previsioni dipende, tuttavia, dalla disponibilità e dalla corretta allocazione delle risorse, dalla continuità didattica, dall’adeguatezza delle strutture e dalla presenza di servizi capaci di rispondere alle differenti esigenze degli studenti. Il riconoscimento formale di una garanzia perde infatti parte della propria efficacia quando le possibilità concrete di beneficiarne risultano sensibilmente diverse tra territori e istituzioni scolastiche.

La progressiva riduzione dell’abbandono scolastico costituisce un dato positivo, ma non esaurisce il problema. La permanenza nel sistema di istruzione deve essere accompagnata dall’effettiva acquisizione delle competenze e dalla possibilità di completare il percorso formativo senza che le condizioni socioeconomiche di provenienza assumano un peso determinante. Le fragilità negli apprendimenti rappresentano, sotto questo profilo, una forma meno visibile di dispersione, destinata a produrre conseguenze anche sull’accesso alla formazione successiva e al mercato del lavoro.

La questione assume quindi anche una dimensione economica. Un sistema scolastico incapace di ridurre i divari formativi limita la mobilità sociale, indebolisce la qualità del capitale umano e trasferisce nel medio e lungo periodo costi sul mercato del lavoro, sulla produttività e sulla capacità competitiva del Paese. Le risorse destinate all’istruzione devono perciò essere considerate non soltanto in termini di spesa pubblica, ma in relazione alla loro capacità di generare opportunità formative e sociali effettive.

Particolare attenzione deve essere riservata agli studenti che necessitano di sostegno, agli alunni provenienti da contesti economicamente fragili e a quanti presentano difficoltà linguistiche, formative o relazionali. Continuità degli interventi, orientamento, servizi territoriali e collaborazione con le famiglie costituiscono elementi essenziali affinché le finalità previste dall’ordinamento non rimangano affidate esclusivamente alla capacità organizzativa delle singole scuole.

Anche la partecipazione studentesca deve trovare uno spazio sostanziale. Gli organismi rappresentativi e i momenti di confronto previsti dalla disciplina scolastica acquistano pieno significato quando consentono agli studenti di comprendere concretamente il rapporto tra regole, responsabilità individuali, procedure decisionali e interesse della comunità.

Il nuovo anno scolastico si apre dunque con una responsabilità precisa: fare in modo che le differenze presenti al momento dell’ingresso in aula non determinino la qualità e l’esito dei percorsi successivi. È su questa capacità, oltre le formule che tradizionalmente accompagnano il primo giorno di scuola, che si misura l’efficacia dell’intervento pubblico in materia di istruzione.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU