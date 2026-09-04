“Amare vuol dire non perdersi mai” l’ultimo libro di Roberto Puglisi presentato oggi in piazzetta Bagnasco

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Intenso il percorso emotivo che coinvolge il lettore dell’ultimo libro di Roberto Puglisi “Amare vuol dire non perdersi mai” che oggi, venerdì 4 settembre, sarà presentato in piazzetta Bagnasco

Una raccolta di racconti in cui la narrazione si snoda a partire dalle esperienze personali del suo autore, raccontate con una scrittura intensa e immediata, capace di trasformare emozioni private in storie universali.

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S’intitola “Amare vuol dire non perdersi mai” l’ultimo libro di Roberto Puglisi che verrà appunto presentato oggi alle 18 in piazzetta Bagnasco. Dialogherà con l’autore Lisa Sanfilippo. Letture a cura di Marco Feo.

Il libro

Attraverso ricordi, relazioni, perdite, incontri e momenti di rinascita, il libro dà voce a sentimenti in cui ogni lettore può riconoscersi: il bisogno di essere amati, la paura di perdere qualcuno, la nostalgia di ciò che resta dentro anche quando il tempo passa.

L’autore intreccia testi inediti e non, in un percorso emotivo autentico e contemporaneo, dove frammenti di vita quotidiana diventano occasioni di riflessione e connessione e le esperienze vissute personalmente si trasformano in uno specchio per il lettore, capace di ritrovare nelle pagine parti della propria storia.

Con un linguaggio semplice ma profondamente evocativo, Amare vuol dire non perdersi mai si rivolge a chi cerca libri capaci di emozionare, confortare e lasciare una traccia: una raccolta che parla di amore e memoria, ma soprattutto della necessità universale di sentirsi meno soli.

L’autore

Roberto Puglisi, 55 anni, lavora per il quotidiano online LiveSicilia, di cui è direttore, e collabora con il quotidiano Avvenire. Ha pubblicato con Alessandra Turrisi, per le edizioni San Paolo, ‘Ti posso chiamare fratello’, biografia del missionario laico ‘Biagio Conte’. Sempre con Alessandra Turrisi ha firmato ‘Era d’estate’ (Vittorietti), una raccolta di testimonianze sulle stragi.