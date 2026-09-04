Scogliera d’Armisi: domani la targa che la consacra “Luogo della Memoria” di Catania

- Pubblicità -

Il Comitato per la difesa e la salvaguardia della Scogliera d’Armisi annuncia un nuovo passo nella battaglia per la tutela del sito: domani, sabato 5 settembre, alle ore 20:45, verrà scoperta la targa che sancisce l’iscrizione della Scogliera tra i Luoghi dell’Identità e della Memoria di Catania.

L’appuntamento è in Piazza Giovanni XXIII, alla fine del Passiatore, nell’area della Fontana di Proserpina. Alla cerimonia seguirà un momento di incontro nell’area balneare, durante il quale il Comitato farà il punto sullo stato delle azioni legali insieme alle associazioni e ai comitati che sostengono la mobilitazione.

- Pubblicità -

La petizione online, lanciata per salvare la Scogliera, è vicina alle 5.000 firme. Parallelamente prosegue la candidatura al FAI, che questa settimana può superare i 1.500 voti.

Il Comitato invita cittadini e cittadine a partecipare all’evento e a continuare a sostenere la raccolta firme.

Petizione: openpetition.eu/it/petition/online/salviamo-la-scogliera-darmisi-a-catania

Candidatura FAI: fondoambiente.it/luoghi/scogliera-dell-armisi

Comitato per la difesa e la salvaguardia della Scogliera d’Armisi di Catania