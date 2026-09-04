Scuola, Flc Cgil Sicilia: “sì alle vaccinazioni in classe, pronti a collaborare”

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Palermo, 4 settembre 2026 – La Flc Cgil Sicilia accoglie con favore la proposta della task force regionale di portare le vaccinazioni direttamente nelle scuole. Il sindacato, insieme ai dirigenti scolastici aderenti, dichiara la propria piena disponibilità a collaborare con le Asp per incrementare la copertura vaccinale dei minori.

“L’emergenza difterite che si è verificata a Palermo ha dimostrato quanto sia fragile il sistema della prevenzione quando ci si affida solo alla corsa ai centri vaccinali. Le vaccinazioni a scuola, con il supporto del personale sanitario delle Asp, rappresentano una strategia efficace: semplificano la vita alle famiglie, garantiscono una maggiore adesione e proteggono l’intera comunità scolastica”. Lo dichiarano Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia, e Franco Pignataro, coordinatore regionale dei dirigenti scolastici aderenti all’Organizzazione.

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Secondo il sindacato, l’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di studio. “Da anni denunciamo le criticità dell’edilizia scolastica siciliana, dalle aule-forno agli spazi inadeguati. Le vaccinazioni a scuola rappresentano un tassello fondamentale per garantire condizioni di sicurezza per tutti, studenti e personale, e per restituire serenità alle famiglie”, aggiungono Rizza e Pignataro.

I dirigenti scolastici della Flc Cgil Sicilia esprimono la loro disponibilità a collaborare attivamente con l’assessorato alla Salute e con le Asp per organizzare le giornate di vaccinazione all’interno degli istituti.

“Come dirigenti siamo in prima linea ogni giorno per garantire il diritto allo studio e la sicurezza dei nostri studenti. Siamo pronti a mettere a disposizione gli spazi e a collaborare con il personale sanitario per facilitare l’adesione delle famiglie”, dichiara Pignataro.

La Flc Cgil Sicilia chiede che il protocollo d’intesa in fase di definizione tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Ordine dei medici preveda risorse adeguate e un coordinamento chiaro tra istituzioni scolastiche e Asp.

“La salute di studentesse, studenti e di tutto il personale della scuola – conclude Rizza – deve essere al centro delle priorità della Regione. La Flc Cgil farà la sua parte e continuerà a chiedere investimenti per rendere le scuole siciliane più sicure e accoglienti”.