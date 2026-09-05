Assistenza studenti con disabilità. Cisl e Fisascat: «Nel nuovo anno scolastico garantire il servizio e tutelare gli operatori Asacom»

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Catania, 5 settembre 2026 – Garantire continuità, qualità ed efficacia del servizio di assistenza agli studenti con disabilità e alle loro famiglie, tutelando al contempo le professionalità dei lavoratori Asacom coinvolti. È lo scopo del confronto richiesto dalla Cisl e dalla federazione di categoria Fisascat Cisl di Catania all’assessore ai Servizi Sociali del Comune, Serena Spoto, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

La richiesta, sottoscritta da Maurizio Attanasio, segretario generale, e da Michele Musumeci, segretario generale della Fisascat Cisl, è «per affrontare preventivamente gli aspetti organizzativi connessi alla gestione dei servizi e alle modalità operative dei professionisti impegnati nelle attività di assistenza e inclusione scolastica».

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«Abbiamo appreso con favore da un articolo pubblicato sul quotidiano La Sicilia – dicono i due dirigenti sindacali – che l’assessore Spoto ha assicurato il regolare avvio del nuovo anno scolastico anche per gli studenti che hanno bisogno dell’assistenza alla comunicazione. D’altra parte, non possiamo dimenticare l’esperienza degli anni precedenti ha evidenziato criticità ricorrenti che, senza una programmazione preventiva e condivisa, rischiano di riproporsi anche nel prossimo anno scolastico, con difficoltà organizzative, incertezze operative e ricadute sulla qualità dei servizi e sulle condizioni di lavoro degli operatori Asacom».

Anche per Lucrezia Quadronchi, segretaria territoriale Cisl con la delega alle Politiche dell’inclusione e della disabilità «è fondamentale che il servizio sia pienamente operativo sin dal primo giorno di scuola, in modo da fronteggiare situazioni straordinarie come allerta meteo, sospensioni delle attività didattiche o chiusure degli istituti. Servono criteri chiari e preventivamente definiti, anche dal regolamento comunale vigente, per modalità uniformi di comunicazione, organizzazione del lavoro e gestione della presenza dei professionisti, evitando interpretazioni differenti o soluzioni estemporanee per ogni evento».

«Siamo certi – affermano Attanasio, Quadronchi e Musumeci – che l’assessore Spoto condivida con noi che la questione non può essere affrontata di volta in volta, solo in relazione alle singole emergenze: serve un quadro organizzativo chiaro e condiviso per l’intero anno scolastico. Un confronto preventivo tra amministrazione, organizzazioni sindacali e soggetti coinvolti nella gestione del servizio può contribuire a prevenire le criticità già riscontrate e a individuare modalità operative certe e trasparenti».

«Data l’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico, riteniamo importante affrontare queste questioni prima dell’inizio delle attività, in modo concreto e responsabile, così da consentire una programmazione adeguata e maggiore certezza sia nell’erogazione del servizio sia nelle modalità di lavoro degli operatori».