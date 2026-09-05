Parco archeologico Catania, il 6 settembre visite gratuite per la “Domenica al museo”. Mappa dei siti e degli orari

Per l’intera giornata visite gratuite nei siti archeologici di Catania e nei musei di Adrano, Caltagirone e Centuripe. Mappa dei luoghi e degli orari

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Con la prima domenica del mese, il prossimo 6 settembre, saranno aperti gratuitamente al pubblico, a Catania e provincia, tutti i siti del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso. Si tratta del consueto appuntamento della “Domenica al museo” promosso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali della Regione Siciliana, guidato da Francesco Scarpinato, e che prevede l’ingresso gratuito i tutti i siti e musei dell’isola.

Nella città di Catania, domenica 6 settembre saranno aperti il Teatro Antico e l’Odèon di in via Vittorio Emanuele 266, straordinario sito archeologico custodito all’interno di un isolato di palazzi storici come la casa natale di Vincenzo Bellini. Visite dalle 9 alle 19, tutti i giorni dell’anno. L’itinerario archeologico nel centro storico suggerisce una tappa alle Terme della Rotonda (via della Mecca) e a alle Terme dell’Indirizzo (piazza Currò) entrambe visitabili dalle 9 alle 19. Stesso orario per la chiesa gesuita di San Francesco Borgia, in via Crociferi, dove è in corso l’installazione dell’artista Adriana Tomasello dedicata a Sant’Agata.

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Ad Adrano, il Museo Regionale Saro Franco domenica 6 settembre sarà visitabile al mattino, dalle 9 alle 13; a Caltagirone il Museo Regionale della Ceramica, temporaneamente allestito a Palazzo Libertini, è visitabile tutti i giorni dell’anno, dalle 9 alle 18.30; idem a Centuripe, dove il Museo archeologico regionale è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18.30.