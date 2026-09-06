Grande successo a Monterosso Almo (RG) per la collettiva internazionale d’arte “L’Arte unisce il mondo”: Palazzo Cocuzza al centro della cultura globale

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Monterosso Almo – Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e critica la mostra collettiva internazionale d’arte denominata “L’arte unisce il mondo”, ospitata nella splendida e prestigiosa cornice di Palazzo Cocuzza a Monterosso Almo. L’evento, che ha attirato centinaia di visitatori, appassionati e addetti ai lavori da tutta la Sicilia e non solo, è stato organizzato dall’associazione “La Via dell’Arte” guidata dal maestro Roberto Guccione. La manifestazione ha goduto del patrocinio del Comune di Monterosso Almo, della locale Pro Loco, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Parrocchia San Giovanni Battista, inserendosi armoniosamente all’interno delle celebrazioni dedicate al Patrono San Giovanni Battista.

Il numeroso pubblico accorso ha potuto ammirare opere di grandissimo spessore realizzate da maestri provenienti da diverse parti del globo, confermando come la pittura e la scultura siano linguaggi universali in grado di superare ogni barriera geografica e ideologica.

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A tracciare il bilancio trionfale della rassegna sono i protagonisti che hanno reso possibile questo importante appuntamento culturale.

La dichiarazione del Direttore Artistico, il maestro Roberto Guccione:

“Siamo profondamente emozionati per la risposta del pubblico e per la qualità artistica che siamo riusciti a portare in questa eccezionale vetrina. Monterosso Almo si conferma a pieno titolo la cittadella dell’Arte, un borgo straordinario che da diversi anni ci accoglie a braccia aperte permettendoci di concretizzare progetti di respiro internazionale. Vedere le opere di artisti così diversi dialogare perfettamente tra loro tra le mura storiche di Palazzo Cocuzza dimostra che il nostro obiettivo è stato pienamente raggiunto: l’arte non è solo estetica, ma è un ponte concreto di pace, dialogo e fratellanza che riesce davvero a unire il mondo.”

Le parole del Sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano:

“Per la nostra amministrazione e per tutta la comunità monterossana è stato un immenso orgoglio ospitare un evento di una simile caratura. Palazzo Cocuzza si dimostra ancora una volta il cuore pulsante delle nostre attività culturali, un contenitore d’eccezione capace di valorizzare la bellezza e lo spirito del nostro territorio. Il clamoroso successo di pubblico registrato in questi giorni dimostra che investire in cultura e accogliere rassegne internazionali rappresenta la strada giusta per promuovere le nostre eccellenze. Ringrazio il maestro Guccione e tutti gli artisti per aver arricchito i festeggiamenti del nostro Patrono San Giovanni Battista con una settimana densa di emozioni visive e riflessioni profonde.”

La riflessione dell’Arciprete, don Innocenzo Mascali:

“La bellezza espressa in questa mostra è stata un riflesso luminoso del Creato e dello spirito umano. Collegare l’espressione artistica internazionale ai solenni festeggiamenti in onore del nostro Patrono San Giovanni Battista ha arricchito la comunità di un profondo valore sociale e spirituale. L’arte, quando si fa interprete di pace e unione tra i popoli, diventa una forma di preghiera universale che eleva l’anima e avvicina i cuori, ricordandoci che siamo tutti parte di un’unica grande famiglia.”

Il commento del Presidente della Pro Loco, Giovanni Morale:

“Questa collettiva d’arte ha rappresentato un volano straordinario per il turismo culturale a Monterosso Almo. La Pro Loco ha sposato fin da subito il progetto con entusiasmo, consapevole della forza attrattiva dell’arte internazionale quando incontra il fascino senza tempo dei nostri borghi iblei. Il flusso continuo di visitatori ha generato un impatto estremamente positivo sull’accoglienza locale. Siamo felici di aver collaborato in sinergia con ‘La Via dell’Arte’ e con l’Amministrazione Comunale per offrire una proposta culturale così qualificata, che ha saputo stupire ed entusiasmare tutti i presenti.”

Nel corso della serata, allietata dagli interventi del tenore Alessandro Cassibba e del cantante musicista Marco Guccione, il pubblico ha assistito alle sfilate di moda curate dalla stilista georgiana Nana Wulfkuhle Meladze; si sono esibite, con numerosi apprezzamenti da parte del pubblico, la soprano Tako Esebua e la ballerina georgiana Pikria Kuchukhidze.

In prima fila l’on. Nello Di Pasquale e la coordinatrice dell’associazione La via dell’arte in Georgia, Nina Darchia, presente all’evento con una folta delegazione di artisti georgiani.

La manifestazione è stata presentata dal giornalista Valerio Martorana.

“Arte, bellezza, folclore, tradizione e divertimento: elementi che ancora una volta hanno lasciato il segno- sottolinea Martorana- in uno dei borghi più belli d’Italia”.

A conclusione della serata, il maestro Enzo Napolitano, che rappresenta un gruppo di pittori del magmatismo, ha annunciato che donerà, per il tramite del direttore artistico Roberto Guccione, delle opere all’Istituto nazionale tumori di Aviano. Con l’occasione il prof. Vincenzo Canzonieri, direttore dell’anatomia patologia del suddetto centro, dichiara: “Il nostro compito è quello di dare gli strumenti per portare superare tali patologie; con l’arte si riesce a colorare la sofferenza e sono ben accette queste iniziative”.

La mostra rimarrà aperta fino al 13 settembre 2026 e sarà possibile visitarla presso Palazzo Cocuzza, ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20. Nel corso della serata sono stati consegnati i seguenti attestati agli ospiti ed agli artisti.

Ecco i premi conferiti ai partecipanti.

Premio Eccellenza nel Panorama Internazionale – Arte Pittorica conferito a: Daniele Bagnara, Luisa Puglisi, Maria Marabita, Nina Darchia, Eka Kalatozi, Elene Mamulashvili, Paolo Golino, Donatella Bucchieri e Rosanna De Carlo.

Premio Star Oscar dell’Arte conferito a: Dóbus Dorka, Adriana Stella, Maria Luisa Romagnoli, Carmelinda Alacqua, Nuccia Sileci, Ketevan Gabelia , Rusudan Isulaia, Maia Nakhutsrishivili, Gianna Di Martino, Pino Razza, Cristina Russo, Sophia Panchulidze e Giovanna Cusumano.

Premio Oscar dell’ arte Pirografica conferito a: Fabrizio Licitra e Salvatore Cellura.

Premio della Critica Pittorica Internazionale conferito a: Enzo Napolitano.

Premio Emeritato Artistico Internazionale conferito a: Pippo Depetro, Loredana Pellegrino e Giovanni Bennali.

Premio Grand Prix San Giovanni conferito a: Rita Guardavascio, Milena Emma Caracciolo, Anna Concetta Porcino, Rosanna Reatgui, Paola Maver, Michelina Milella, Lali Matiashvili, Tinatin Datishvili, Mariam Kotrikadze e Tamari Esebua.

Premio Internazionale Grand Prix SIKELIA conferito a: Salvatore Gerbino, Verena Papin, Loredana Aimi, Dino Puglisi, Katalin N. Sebastyen, Dobus Gyorgy e Katuna Gozalishvili.

Premio Artistico Pittorico Internazionale Star Diamond 2026 conferito a: Dalila Minjoraia, Valentina Dezio, Mina Di Salvo, Florinda Giannone, Giannina Zurardelli, Titti Rapisarda, Maria Luisa Romano, Mario Vittoria, Anastasia Tassia Kvelashvili e Nana Dopadze.

Premio Artista dell’ Anno 2026 conferito a: Carmelisa Paravizzini, Nelly Fonte, Lucilla Luciani, Carmelo Battaglia, Luisa Barrano, Andrea Harangi, Ketevan Meskhi, Nona Chanturia e Phridon Bolkvadze Ijareteli.

Premio Internazionale Sikelia 2026 conferito a: Don Innocenzo Mascali, Rita Guardavascio, Milena Emma Caracciolo, Rosanna Reatgui, Paola Maver, Michelina Milella, Loredana Pellegrino, Salvatore Gerbino, Verena Papin, Loredana Aimi, Dino Puglisi, Katalin N. Sebastyen, Dobus Gyorgy, Dobuss Dorka, Valentina Dezio, Mina Di Salvo, Florinda Giannone, Nina Darchia, Endo Giarin, Pikria Kuchukhidze, Giannina Zuradelli, Nino Modrekildze, Shorena Kutchukhidze, Pippo Depetro, Pino Razza, Sophio Pancclulidze, Rosanna De Carlo, Alessandro Cassibba, Marco Guccione, Valerio Martorana, Lado Kakhadze, Makvala Gonashvili, Nugzar Petre Chiaberashvili, Titti Rapisarda, Salvo La Terra, Fabio Biagio La Torre, Giuseppe Fanetti, Vincenzo Canzonieri, Roberto Guccione, Rossana Colucci, Mario Messina, Angelo Schembari, Raffaello Giuseppe Di Martino, Giuseppe Scollo, Erica Giacquinta, Rosy Castello, Angelica Ausilia Giadone, Giusy Terranova e Santino Vargetto.