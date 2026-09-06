Verdi al Chiostro di San Domenico, il Rotary Club Trapani apre i 75 anni nel segno della Trilogia popolare

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Tre opere, tre donne, tre modi di perdere tutto. “Verdi: sogno e passione” ha portato ieri sera al Chiostro di San Domenico le pagine più celebri della trilogia popolare – La traviata, Il trovatore e Rigoletto – nel concerto che ha inaugurato le celebrazioni per il 75° anniversario della fondazione del Rotary Club Trapani.

Sul palco l’Orchestra, il Coro e i solisti delle classi di canto del Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino”, diretti da Riccardo Serenelli, con progetto e casting di Micaela Carosi. Il programma ha seguito la linea del desiderio e della sua impossibilità: dal preludio della Traviata al Brindisi, dal monologo di Violetta “È strano… Ah, fors’è lui… Sempre libera” a “Di Provenza il mar, il suol”, fino alla lettera e all’addio di Violetta, “Teneste la promessa… Addio del passato”; poi il coro degli zingari e la grande scena di Leonora dal Trovatore, con “D’amor sull’ali rosee”, il Miserere e “Tu vedrai che amore in terra”; infine “Caro nome”, la scena del Duca e il quartetto “Bella figlia dell’amore”, in cui quattro personaggi cantano insieme quattro emozioni opposte senza mai incontrarsi.

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Le voci soliste sono state quelle di Martina Saviano e Alessandra Piro (Violetta), Giuseppe Galante e Yu Zicheng (Alfredo e il Duca di Mantova), Liu Haoran e Chen Yinjing (Giorgio Germont e Rigoletto), Giorgia Ferrara (Leonora), Diletta Alonge e Federica Caruso (Gilda), Mao Yalin (Maddalena).

«Celebrare i 75 anni di fondazione del Rotary Club Trapani significa onorare tre quarti di secolo di servizio, amicizia e impatto positivo sulla nostra comunità, e per farlo abbiamo scelto l’unica arte capace di unire le persone oltre ogni barriera linguistica e culturale: la musica – ha dichiarato la presidente Pamela Cosenza –. In un’orchestra strumenti diversi per timbro, forma e accordatura si uniscono sotto la guida di un’unica partitura: allo stesso modo il Rotary unisce professionalità, storie e sensibilità differenti, animate dallo stesso ideale del servire al di sopra di ogni interesse personale. Settantacinque anni sono un ritmo costante, una pulsazione che non si è mai fermata, e le nostre azioni sul territorio hanno generato una risonanza positiva, portando sollievo, cultura, sviluppo e speranza dove ce n’era più bisogno. Utilizziamo questa armonia come una nuova intonazione per il futuro».

«Il legame tra le nostre due realtà nasce da lontano: il Rotary Club Trapani è socio dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e ne accompagna il cammino condividendo la premessa più semplice, che la cultura sia una forma di servizio, un bene che si costruisce insieme e appartiene a tutti – ha affermato il consigliere delegato Filippo De Vincenzi –. Settantacinque anni di Rotary e settantotto stagioni del Luglio Musicale raccontano la stessa città negli stessi decenni e la stessa idea di responsabilità verso chi verrà dopo di noi. C’è un secondo motivo per cui questa serata ci riguarda da vicino: Verdi è affidato alle voci, agli strumenti e ai giovani solisti del Conservatorio “Antonio Scontrino”, una scelta che dice come si tramanda una tradizione – il canto lirico italiano, riconosciuto dall’Unesco patrimonio immateriale dell’Umanità – mettendola nelle mani di chi la porterà avanti».

La serata ha aperto il cammino della prima edizione del Festival dei Parchi Archeologici del Conservatorio “Antonio Scontrino”, diretto da Elisa Cordova, che porta la grande musica lirica nei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico siciliano. Stesso repertorio verdiano, stessi interpreti, concerti al tramonto: Segesta il 7 settembre alle 19, Selinunte il 12 settembre e Lilibeo a Marsala il 17 settembre, sempre alle 19.

Il concerto si è svolto con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, della Città di Trapani, dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, del Rotary Club Trapani e del Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani.