Serie C, Catania-Cosenza: la diretta della partita

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Quattro sconfitte consecutive per il Catania di Emilio Longo che stasera si gioca tanto al “Massimino” contro il Cosenza di Federico Coppitelli, soprattutto dopo lo 0-3 interno in Coppa Italia Serie C contro il Savoia. I rossoblù, come i siciliani, sono ancora a quota zero punti e fare risultato è fondamentale per rilanciarsi in classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Savoia: la diretta della partita

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20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Cosenza

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Cosenza: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

COSENZA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Simone Gauzolino della sezione di Torino

ASSISTENTI: Il sig. Leonardo Tesi della sezione di Padova e il sig. Gianmarco Macripò della sezione di Siena

QUARTO UOMO: Il sig. Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la terza giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.

Credit: Catania FC

Inoltre, il match Catania-Cosenza sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.