La fotografia dell’ISTAT sul traffico veicolare italiano: l’elettrico rappresenta appena lo 0,5% dei veicoli e cresce la pressione sull’ambiente

L’Istat pubblica una stima delle percorrenze annuali dei veicoli stradali circolanti, distinti per tipologia, età, tipo di alimentazione, classe di emissione e localizzazione. Questo nuovo indicatore statistico, frutto dell’integrazione di archivi amministrativi, misura l’intensità d’uso dei veicoli e fornisce elementi utili per produrre nuovi indicatori e analisi quali il consumo energetico e l’impatto ambientale generati dal traffico stradale

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Con questa nota, l’Istat diffonde la stima al 2023, e un aggiornamento di quella già diffusa per il 2021, del numero di veicoli circolanti e delle relative percorrenze annuali. È confermato l’impianto metodologico di stima già adottato per il 2021 che è ora consolidato e migliorato attraverso l’utilizzo di una nuova fonte informativa.

Le informazioni sono rese disponibili per tipologia di veicolo, età, tipo di alimentazione, classe di emissione e localizzazione territoriale. Con riferimento ai veicoli circolanti è prodotto l’indicatore denominato “veicoli-chilometro”, il quale misura l’intensità d’uso dei veicoli attivi e fornisce elementi utili per produrre nuove o più precise analisi sulla mobilità dei veicoli, sul consumo energetico e sul conseguente impatto ambientale. Il Focus propone inoltre una lettura dell’evoluzione delle percorrenze dei veicoli circolanti dal 2021 al 2023 coerenti con la nuova fonte informativa utilizzata.

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Per ulteriori informazioni si rimanda alla Nota metodologica.

Sintesi dei principali risultati

Nel 2023 si stimano 44,3 milioni di veicoli circolanti, pari all’82,2% dell’intero parco veicolare, che complessivamente hanno percorso quasi 471,6 miliardi di veicoli-chilometro sulle strade italiane e/o all’estero.

Il parco circolante medio è principalmente costituito da autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri (78,5%), da motocicli e quadricicli (11,5%) e da veicoli commerciali leggeri (7,7%).

Rispetto al 2021, il parco medio annuo circolante complessivo è aumentato del 2,6% (+1,1 milioni di veicoli), i soli autoveicoli circolanti sono aumentati dell’1,9% (+643mila autovetture).

Le percorrenze totali sono cresciute del 10% tra il 2023 e il 2021, con un aumento significativo di quelle dei veicoli commerciali pesanti (+18,1%) e degli autobus (+18,1%). Le percorrenze totali degli autoveicoli per il trasporto passeggeri sono aumentate del 9,7%.

Le percorrenze medie sono aumentate del 7,2% nel 2023 rispetto al 2021. Gli autoveicoli hanno percorso in media 10.949 km nel 2023 (+784 km rispetto al 2021).

Nel 2023 gli autobus hanno percorso, in media, poco più di 35mila chilometri e i trattori stradali oltre 73mila chilometri, a fronte di una percorrenza media annua pari a 15mila chilometri per i veicoli commerciali leggeri e 11mila chilometri per gli autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri.

All’aumentare dell’età del veicolo diminuiscono i chilometri mediamente percorsi in un anno. Gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri che hanno percorso più strada sono quelli con meno di 5 anni: 13,6mila chilometri in media nel 2023.

Nel 2023 si stima che poco più di 15 milioni di autoveicoli circolanti adibiti al trasporto di passeggeri siano alimentati a gasolio, oltre 14 milioni a benzina e 2,7 milioni a gas Gpl. Gli autoveicoli per trasporto passeggeri ibridi elettrici hanno avuto un sensibile aumento rispetto al 2021 e sono arrivati a sfiorare quasi i 2 milioni di unità, mentre sono circa 900mila quelli a metano e 183mila gli autoveicoli a trazione esclusivamente elettrica.

Gli autoveicoli per trasporto passeggeri a gasolio percorrono mediamente più chilometri (oltre 13mila). Anche i veicoli che utilizzano sistemi di alimentazione a minore impatto ambientale, come i veicoli elettrici o ibridi hanno percorrenze medie piuttosto elevate, rispettivamente pari a circa 12mila e 13 mila chilometri all’anno.

Più di tre veicoli circolanti su quattro nel 2023 sono classificati Euro 4 o più: le categorie meno inquinanti. Circa il 4% del parco circolante è precedente all’introduzione degli standard di emissione europei ed è quindi classificato come Euro 0.

I veicoli totalmente elettrici sono poco più di 240 mila, pari a circa lo 0,5% del parco circolante.

I veicoli circolanti e i chilometri percorsi

Degli oltre 54,3 milioni di veicoli regolarmente iscritti al PRA al 31 dicembre 2023, quelli che si stima abbiano circolato durante il 2023 sono poco più di 44,7 milioni (Prospetto 1). Di questi oltre 35 milioni sono autoveicoli per il trasporto di passeggeri, pari al 78,4% del parco circolante totale, poco meno di 5,2 milioni sono motocicli e quadricicli (11,6%) e oltre 3,4 milioni sono veicoli commerciali leggeri (7,7%). Il restante parco circolante è composto da veicoli commerciali pesanti (478mila veicoli), autocaravan (280mila veicoli), trattori stradali (184mila) e autobus (82mila).I veicoli iscritti al PRA ma non circolanti sono circa 9,6 milioni, pari al 17,8% del Parco veicolare; di questi 5,8 milioni sono autoveicoli, 2,6 milioni motocicli e quadricicli e poco meno di 800mila veicoli commerciali leggeri. La quota di veicoli non circolanti del Parco veicolare è pari al 14,3% per gli autoveicoli e 18,1% per i veicoli commerciali leggeri, ma sale al 31,8% per i veicoli commerciali pesanti e sfiora il 34% per i motocicli e quadricicli. Quasi la metà dei veicoli “non circolanti” ha almeno 30 anni di età dall’immatricolazione e il 30,7% ha tra i 20 e i 29 anni (Prospetto 2).

Più della metà di tutti gli autoveicoli per trasporto passeggeri non circolanti ha 30 anni dall’immatricolazione, quota che sale al 56,8% per gli autobus, al 76,5% per i veicoli commerciali pesanti e al 77,6% per gli autocaravan.

Si stima che nel 2023 i veicoli circolanti immatricolati in Italia abbiano percorso complessivamente, sia sulle strade italiane sia all’estero, oltre 471 miliardi di veicoli-chilometro (Prospetto 3).

L’integrazione dei dati ACI relativi al Parco veicolare iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA) con quelli delle revisioni e dell’Archivio nazionale dei veicoli (del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e l’utilizzo di “due segnali di vita” hanno permesso di stimare la consistenza dei veicoli che hanno circolato nel 2023. In questa edizione, per individuare i veicoli circolanti nel più ampio insieme costituito dal parco veicolare italiano (tutti i veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico), sono stati utilizzati due “segnali di vita”: la presenza di un’assicurazione del veicolo attiva nell’anno di riferimento e la presenza di una revisione in corso di validità o comunque non scaduta da più di un anno. Per maggiori dettagli si veda la nota metodologica.

L’80,8% dei veicoli-chilometro complessivamente percorsi dal parco circolante, pari a quasi 381 miliardi di chilometri, è attribuibile agli autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri. Circa 50 miliardi di veicoli-chilometro (10,7%) sono stati invece realizzati dai veicoli commerciali leggeri. I veicoli commerciali pesanti, al netto dei trattori stradali, hanno percorso circa 10,3 miliardi di chilometri (il 2,2% del totale). Una quota di percorrenza superiore è riconducibile ai 182mila trattori stradali che sono responsabili di circa 13,4 miliardi di veicoli-chilometro, pari al 2,8% del totale.

I motocicli e i quadricicli nel corso dell’anno hanno percorso complessivamente oltre 12,7 miliardi di veicoli-chilometro (2,7%), mentre gli autobus si attestano a poco meno di 2,9 miliardi di veicoli-chilometro (0,6%). Gli autocaravan hanno percorso circa 1,2 miliardi di veicoli-chilometro, coprendo una distanza pari soltanto allo 0,2% della percorrenza complessiva del parco circolante medio annuo.

Mediamente, nel corso del 2023, ogni autoveicolo per trasporto passeggeri ha percorso 10.949 chilometri e ogni veicolo commerciale leggero 14.828 chilometri (Figura 1). La percorrenza media annua scende a 4.184 chilometri per gli autocaravan e a 2.499 per i motocicli e quadricicli. Per gli autobus e i veicoli commerciali pesanti le percorrenze medie sono pari rispettivamente a 35.042 e 21.588 e risultano ampliamente superiori alle percorrenze mediane – un indice di posizione meno sensibile a valori estremi o outlier, che per questi tipi di veicoli è pari rispettivamente a 28.236 e 11.724 – evidenziando la presenza di pochi veicoli che realizzano percorrenze estremamente elevate.

Inoltre, per gli autobus, i veicoli commerciali pesanti e i trattori stradali, la variabilità delle percorrenze è sensibilmente più elevata come risulta dall’ampia distanza fra il primo quartile della distribuzione (valore sotto il quale si trova il 25% dei veicoli che percorrono meno chilometri) e il terzo quartile (valore che rappresenta la soglia oltre la quale si trova il 25% dei veicoli che hanno effettuato le percorrenze maggiori).

L’evoluzione del parco circolante tra il 2021 e il 2023

Sulla base di stime rese confrontabili rispetto all’utilizzo delle stesse fonti informative[1], è possibile apprezzare l’evoluzione del parco circolante tra il 2021 e il 2023.

Lo stock di veicoli circolanti al 31 dicembre del 2023 è aumentato di circa un milione e mezzo di veicoli (+3,3%) rispetto al 2021. Gli autoveicoli sono aumentati del 2,6%, superando così i 35 milioni di unità. L’incremento è pari a 5,5% per i veicoli commerciali leggeri, 6,7% per i motocicli e quadricicli e 8,5% per i trattori stradali.

II parco circolante medio annuo è aumentato del 2,6% rispetto al 2021 (Prospetto 4). Gli autoveicoli per trasporto passeggeri circolanti sono passati da 34,2 milioni nel 2021 a poco meno di 34,8 milioni nel 2023.

Le percorrenze totali sono aumentate sensibilmente passando da poco meno di 429 miliardi di veicoli-chilometro nel 2021 a circa 472 miliardi di veicoli-chilometro nel 2023 (+10%). In generale si stima un aumento generalizzato delle percorrenze totali per tutte le categorie di veicoli, con un aumento sensibile per il traffico dei mezzi pesanti. Le percorrenze totali dei veicoli commerciali pesanti e degli autobus, infatti, crescono del 18,1%. Le variazioni osservate sono verosimilmente riconducibili al confronto con l’anno 2021, un anno anomalo fortemente influenzato dalla pandemia da Covid-19 e dalle misure restrittive ad essa connesse. La percorrenza media annua di un autoveicolo per il trasporto passeggeri è passata da poco più di 10mila chilometri del 2021 a quasi 11mila chilometri nel 2023 (+7,7%). Un aumento sensibile si registra anche per le percorrenze medie degli autobus, che passano da poco più di 30mila chilometri a oltre 35 mila chilometri (+16,3%), e degli autocaravan, che hanno percorso in media quasi 700 chilometri in più nel 2023 (+19,8%).

Fanno eccezione i trattori stradali, la cui percorrenza media annua, pari a 76.425 chilometri nel 2021, diminuisce a 73.668 nel 2023, con una variazione del -3,6%. Questa leggera diminuzione trova conferma nei risultati dell’indagine campionaria dell’Istat sul trasporto merci su strada, dalla quale emerge una diminuzione della distanza media percorsa dalle merci da 146,9 a 139,4 chilometri. Complessivamente, l’età media del parco circolante è leggermente aumentata, passando da 11,2 anni del 2021 a 11,8 anni del 2023 (Figura 2). Nello specifico il parco circolante degli autoveicoli per il trasporto dei passeggeri ha raggiunto in media gli 11,3 anni di età. All’invecchiamento medio del parco circolante fanno eccezione i trattori stradali, la cui età media è rimasta pari a 8,3 anni, e gli autobus, per i quali si registra una leggera diminuzione dell’età media, che passa da 11,7 anni a 11,4 anni.