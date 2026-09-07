Premio Lympha – Raffaella Mandarano: prorogata al 30 settembre la scadenza per candidarsi alla terza edizione

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È stata prorogata al 30 settembre 2026 la scadenza per partecipare alla terza edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato all’impresa femminile giovane; in palio c’è un programma di incubazione d’eccellenza della durata di quattro mesi e del valore di oltre 10 mila euro, nonché un premio in denaro di 2.000 euro.

L’iniziativa, partita da Catania, è rivolta a giovani donne tra i 18 e i 35 anni che abbiano una visione imprenditoriale ad alto impatto sociale, ambientale o tecnologico. Il premio porta avanti l’eredità di Raffaella Mandarano, manager innovativa e instancabile promotrice di sostenibilità e progresso, prematuramente scomparsa nel gennaio 2024.

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Il premio gode del patrocinio dell’Università di Catania, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Humanitas Istituto Clinico Catanese. Partner dell’edizione 2026 sono PROTEO Technologies, azienda fondata da Raffaella Mandarano, Harmonic Innovation Group, Farmitalia presieduta da Fabio Scaccia, vicino sin dall’inizio al Premio Mandarano, e ancora Greenwaver e Skylight Italia.

La partecipazione è gratuita: il bando e il form di iscrizione sono disponibili sul sito www.associazionemandarano.org.

La consegna del premio sarà parte di un evento pubblico che si svolgerà a Catania il 9 ottobre del 2026. La giuria potrà inoltre assegnare un premio speciale al progetto che meglio interpreterà i valori cari a Raffaella Mandarano: sostenibilità, digitale, intelligenza artificiale, energie rinnovabili, ricerca scientifica e impatto sociale.

L’edizione 2025 del premio è stata vinta da Sarah Kamsu, giornalista e imprenditrice culturale di 29 anni, di origine camerunense ma nata e cresciuta a Milano, fondatrice di We Africans United (WAU). Kamsu ha trasformato un progetto digitale in un ecosistema culturale capace di valorizzare le identità afro e afro discendenti in Italia, promuovendo inclusione, rappresentazione e nuove opportunità per la comunità.

WAU è oggi una realtà strutturata che produce contenuti digitali, organizza eventi e ha realizzato la prima mappa della diaspora afroitaliana. Dal 2025 gestisce inoltre a Milano lo Spazio WAU, centro culturale indipendente dedicato all’identità afro, all’arte e alla crescita collettiva.

La prima edizione del premio, nel 2024, era stata invece vinta da Valentina Mancuso, 30 anni, milanese, con il progetto “Neurocognitive Virtual Reality”: un software per la valutazione cognitiva in realtà virtuale, progettato per anticipare la diagnosi del decadimento cognitivo.

Iscriversi è gratuito: il bando e il form sono disponibili online sul sito www.associazionemandarano.org.