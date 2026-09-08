“Ciavuri e Sapuri”: a Mondello arriva la settima edizione del festival di CNA

Dal 10 al 13 settembre il villaggio delle imprese siciliane tra agroalimentare, artigianato, cultura, talk, teatro e musica. Tra gli ospiti: Carl Brave, Myss Keta, PopShock, Francesca Picciurro, Dario Cascio, Lello Analfino e T-Orkestar

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PALERMO – Quattro giorni per raccontare la Sicilia attraverso le sue imprese, i suoi prodotti, le sue professionalità e la sua cultura. Dal 10 al 13 settembre, sul lungomare di Mondello, torna “Ciavuri e Sapuri”, il festival organizzato dalla CNA di Palermo, giunto alla settima edizione. La scorsa edizione ha registrato circa 40 mila presenze.

Dalle 18 a mezzanotte, l’area di fronte allo stabilimento ex Charleston ospiterà un villaggio dedicato alle imprese del territorio, con particolare spazio alle aziende agroalimentari e artigiane. Un percorso tra prodotti, lavorazioni, degustazioni e attività, con tre punti dedicati alla preparazione della pasta espressa, gli stand delle cantine vinicole e dei distillati e un punto pizza.

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La manifestazione è realizzata con il contributo dell’Assessorato regionale alle Attività produttive, dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e alla Pesca e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.

Il programma prevede ogni sera spettacoli, concerti e appuntamenti culturali, tutti a ingresso gratuito.

Si parte giovedì 10 settembre alle 20 con “H20 TMysspirina – La tua dose di indie”, seguito alle 21.45 dal concerto di Carl Brave.

Venerdì 11 settembre, alle 21, sarà la volta di Myss Keta con “The K-Hole dj set”, seguita da PopShock. Sabato 12 settembre, sempre alle 21, ancora spazio a PopShock.

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre sarà dedicata anche al teatro: alle 19 Francesca Picciurro porterà in scena “Santi e Sapuri”; alle 20 Dario Cascio proporrà “Na varcuzza mmenzu u mari” e “Parra comu manci”. Alle 21.45 il festival si chiuderà con il concerto di Lello Analfino e T-Orkestar.

Tra gli appuntamenti della settima edizione anche il talk “Il ruolo dei consorzi fidi tra imprese, banche e Regioni”, in programma sabato 12 settembre alle 18 sul palco di fronte all’ex Charleston. Il confronto coinvolgerà rappresentanti della politica, delle istituzioni, del sistema bancario e del mondo delle imprese e affronterà il tema dell’accesso al credito e degli strumenti a sostegno degli investimenti e della crescita delle piccole e medie imprese.

Al termine del talk, la CNA di Palermo consegnerà una borsa di studio a un giovane con disabilità che frequenta il LAB 360, realtà che offre attività e percorsi di socializzazione e inclusione per bambini e ragazzi con disabilità. Un gesto concreto per sostenere il percorso di crescita e formazione di un giovane e sottolineare il valore delle opportunità e dell’inclusione.

“Ciavuri e Sapuri è nato per raccontare le imprese attraverso ciò che producono e attraverso le persone che ogni giorno lavorano per tenere in piedi il tessuto economico della nostra regione – dice Pippo Glorioso, segretario della CNA di Palermo –. Edizione dopo edizione abbiamo visto crescere il pubblico e il significato della manifestazione. Anche quest’anno mettiamo insieme imprese, cultura, spettacolo e confronto sui temi che riguardano concretamente chi fa impresa. Mondello diventa così un luogo nel quale incontrarsi, conoscere le aziende siciliane e discutere delle opportunità e delle difficoltà del sistema produttivo”.

“Il valore di Ciavuri e Sapuri è nella capacità di mettere insieme mondi diversi – aggiunge Mimmo Provenzano, presidente della CNA di Palermo –. Ci sono le imprese agroalimentari, l’artigianato, il mondo del vino e della ristorazione, ma anche la musica, il teatro e il confronto sui temi economici. È una manifestazione che parla al pubblico e contemporaneamente dà visibilità alle imprese. La settima edizione vuole rafforzare proprio questa identità: valorizzare ciò che la Sicilia produce e creare occasioni di incontro e confronto”.