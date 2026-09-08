CNA Palermo: firmato protocollo d’intesa sul social housing per affrontare il disagio abitativo della città

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È stato firmato ieri mattina, lunedì 7 settembre, un protocollo d’intesa sul social housing per affrontare il disagio abitativo, rigenerare i quartieri e sostenere lo sviluppo economico attraverso il partenariato pubblico-privato.

258 milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Siciliana per il problema abitativo. Il modello punta a mobilitare fino a quattro euro di investimenti privati per ogni euro pubblico.

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Si parte dalla mappatura degli immobili disponibili, dal recupero del patrimonio esistente, dagli immobili pubblici e dai beni confiscati, per arrivare a progetti concreti di housing sociale.

Per imprese e artigiani significa nuove opportunità di lavoro e investimento: recupero edilizio, manutenzioni, impiantistica ed efficientamento energetico possono attivare una filiera locale qualificata.

La sfida ora è trasformare le risorse in progetti, cantieri e occupazione, contribuendo alla rigenerazione dei quartieri e allo sviluppo dell’economia palermitana.