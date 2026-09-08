Sabato a Viagrande la terza edizione di “IncludiAmo”

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VIAGRANDE (CT) – Sabato 12 settembre, nella Villa comunale di Viagrande, si terrà la terza edizione di “IncludiAmo”, una mattinata dedicata all’inclusione sociale, alla partecipazione e alla condivisione, organizzata dal Centro di riabilitazione CSR di Viagrande, dall’AIAS di Catania ETS e dal Comune di Viagrande.

L’evento vedrà protagonisti gli assistiti del CSR, dell’AIAS di Acireale, di Villa Sandra di San Giovanni la Punta, della Lucia Mangano di Sant’Agata Li Battiati, le loro famiglie, le associazioni del territorio, le realtà istituzionali e la cittadinanza. L’obiettivo della manifestazione è quello di creare un momento di festa aperto a tutti, nel quale le persone con disabilità possano vivere esperienze di partecipazione attiva, incontrare la comunità e sentirsi parte integrante del territorio.

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La manifestazione, che già nelle passate edizioni ha riscosso un grande successo con un’ampia partecipazione di cittadini e associazioni, sarà condotta da Ruggero Sardo, che accompagnerà il pubblico durante i diversi momenti della mattinata, dalle 9 alle 12,30 circa. Dopo i saluti istituzionali, in primis del sindaco Salvatore Faro e del Presidente del CSR Sergio Lo Trovato, e gli interventi di ringraziamento rivolti a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione della terza edizione di “IncludiAmo”, saranno presentate le finalità dell’iniziativa e il valore della collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni, aziende e territorio. Hanno reso possibile la manifestazione: AVIS, Associazione Protezione Civile “Aquile Monte Serra”, Croce Rossa Italiana, Pro Loco, AEOP Viagrande, Associazione del Coro dei bambini di Viagrande, Rotary Club, MetaMedicaCatania, Associazione Protezione Civile, Coordinamento Farmacisti e ancora Bar Urna, Tomarchio, Mickey Caffè, Paladini Caffè, Medianet s.r.l..