Selezionati i 10 corti finalisti al Marzamemi Cinefest

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MARZAMEMI (SR) – Tra gli oltre cento “corti” inviati da diverse nazioni per partecipare allo specifico concorso della VII edizione del Marzamemi Cinefest, sono dieci quelli che si contenderanno i premi più importanti, selezionati dalla giuria coordinata da Martina Mallia.

Questi i finalisti. GLI ULTIMI PESCATORI – UN MESTIERE TRA CIELO E MARE, di Biagio Tinghino 10’ Italia; RAFFAELLA JOHNSON, di Gonzalo Alejandro Díaz Rodríguez 8’ Italia – Spagna; CREPE: di Alessio Coccia 7’ Italia; LA SCELTA, di María Gabaldón Berlanga 10’ Italia – Spagna; 7 SETTEMBRE 2026 L’ISOLA DEI PORRI. TRA LA SABBIA E LA POLVERE: di Gloria Scollo 11’ Italia; CATLINA, di Gabriele Principato 11’ Italia ALEUNAB: di Giuseppe Calanna film soggetto di Corrado Guastelluccia ed ARTernative Zone. 10’ Italia; LOOK INSIDE, di Giuseppe Calanna 4’ Italia, 8 SETTEMBRE 2026 IL VELO, di Cristian Patanè 7’ Italia; RIFRAZIONI, diLucia Magnifico, Ottavia Carradore, Matthew Carrillo Marentes 9’ Italia; C’È TROPPO SOLE, di Andrea Recchia 20’ Italia. La premiazione avverrà domenica 10 settembre, alle 20, in piazza Regina Margherita. Al vincitore sarà assegnato il Premio Reale Mutua Assicurazioni. Gli attestati di partecipazione sono stati realizzati gratuitamente da Pietro Cataudella di “Citylivesketch”.

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