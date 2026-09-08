Umbertata 2026, una domenica di festa di comunità a cui aderisce anche l’Ass. San Marco Donatori Volontari Sangue

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CATANIA – Anche per il 2026 l’Associazione San Marco Donatori Volontari Sangue dice presente all’Umbertata, la grande festa di comunità e di cittadinanza attiva che che si svolge ogni anno a Catania in Piazza Umberto (Piazzale Ettore Majorana), ideata per unire le realtà del volontariato locale.

Giunta alla tredicesima edizione, tema di quest’anno “GenerAzioni di Pace”.

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Decine le associazioni, cooperative e gruppi di volontariato che scendono in campo e anche quest’anno l’Associazione San Marco Donatori Volontari Sangue sarà pronta ad accogliere i tanti donatori che decideranno di dedicare il proprio tempo a un piccolo gesto che però si rivela fondamentale per salvare tantissime vite. L’Autoemoteca sarà presente dalle 08 alle 12:30.

«Una grande giornata di festa, con momenti di musica, arte, sport, laboratori per bambini e spazi di confronto e dibattito su vari temi: non potevamo mancare e siamo certi che in tanti si avvicineranno anche alla nostra autoemoteca per donare sangue. Inoltre sarà possibile prenotarsi anche attraverso il nostro sito» afferma Gaetano Catanese, presidente dell’Associazione Donatori Volontari Sangue San Marco che invita tutti a partecipare a questo grande momento della città di Catania.