CNA Palermo, al via la settima edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest”

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È tutto pronto per la settima edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest”, la manifestazione promossa dalla CNA Palermo che da giovedì 10 a domenica 13 settembre porterà sul lungomare di Mondello imprese, produzioni agroalimentari e artigianali, incontri, musica e spettacoli.

L’inaugurazione è in programma giovedì 10 settembre alle 18, alla presenza di autorità, rappresentanti delle istituzioni, aziende e cittadini. Dalle 18 a mezzanotte, il lungomare ospiterà il villaggio delle imprese. «Ciavuri e Sapuri è un appuntamento che mette al centro il lavoro delle nostre imprese e la capacità di raccontare, attraverso i loro prodotti, una parte importante della Sicilia – dice Mimmo Provenzano, presidente di CNA Palermo –. Portare queste realtà a Mondello significa creare un’occasione di incontro con cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, dare visibilità a chi ogni giorno produce, innova e mantiene vive competenze e mestieri».

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Nel villaggio saranno presenti Exce Cibus Cooperativa agricola, con grani antichi, farine, legumi, olio, pasta, biscotti e birra; Chiaro di Luna, con liquori, conserve e confetture; Apicoltura La Mantia e U Meli di Sicilia, con il miele; Azienda Agricola Gallo, con succhi di melagrana; Azienda D’Ambra, con melograno e legumi; La Lumaca di Corleone, con olio e liquori; Il Filo Tropicale di Scianna Caterina, con il mango; Pasticceria Franco Vento, con la pantofola di Lercara Friddi; Azienda Agricola L’Oro dell’Ulivo, con conserve alimentari; Casale del Drago, con prodotti a base di zucca e olio; Azienda Agricola Mangiaracina Giacomo, con olio, olive e paté; Fortuna Srls, con Caffè Leone; 28 Liquori Sutiras, con il liquore all’alloro; Consorzio Network dei Talenti Cooperativa Sociale, con olio e frumento biologico; e Azienda Agricola Mirto Verde, con olio e cosmetici a base di olio. Spazio anche all’artigianato, con le ceramiche di Giuseppe Cascio e Laura Buzzetta.

«La manifestazione cresce insieme alla CNA e alle imprese che rappresentiamo – sottolinea Pippo Glorioso, segretario provinciale di CNA Palermo –. Quest’anno abbiamo voluto mantenere forte il legame tra promozione delle imprese, territorio e partecipazione. Il villaggio racconta una Sicilia produttiva fatta di realtà diverse, alcune già consolidate e altre più giovani, che hanno bisogno di occasioni per farsi conoscere e creare nuove relazioni».

Tra gli appuntamenti della settima edizione, sabato 12 settembre alle 18, sul palco allestito di fronte all’ex Charleston, si terrà il talk “Il ruolo dei consorzi fidi tra imprese, banche e Regioni”, un confronto tra rappresentanti della politica, delle istituzioni e del mondo delle imprese sul ruolo dei Confidi e sugli strumenti a sostegno dell’accesso al credito.

Interverranno Dario Costantini, presidente nazionale della CNA; Fabio Petri, presidente di Fedart Fidi e di ArtigianCredito; Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive; Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale Antimafia; Carolina Varchi, deputata alla Camera e segretaria dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati; Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna; Luigi Schillaci, presidente del settore Commercio di CNA Palermo; Mimmo Provenzano, presidente di CNA Palermo; e Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia. A moderare il confronto sarà Totò Bonura, direttore della testata giornalistica Hashtag Sicilia.

Il programma prevede ogni sera spettacoli, concerti e appuntamenti culturali, tutti a ingresso gratuito.

Si parte giovedì 10 settembre alle 20 con “H20 TMysspirina – La tua dose di indie”, seguito alle 21.45 dal concerto di Carl Brave.

Venerdì 11 settembre, alle 21, sarà la volta di Myss Keta con “The K-Hole dj set”, seguita da PopShock. Sabato 12 settembre, sempre alle 21, ancora spazio a PopShock.

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre sarà dedicata anche al teatro: alle 19 Francesca Picciurro porterà in scena “Santi e Sapuri”; alle 20 Dario Cascio proporrà “Na varcuzza mmenzu u mari” e “Parra comu manci”. Alle 21.45 il festival si chiuderà con il concerto di Lello Analfino e T-Orkestar.