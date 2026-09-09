Palermo Comic Convention, dal 10 al 13 settembre ai Cantieri Culturali della Zisa quattro giorni dedicati alla cultura pop

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L’attesa è finita. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre i Cantieri Culturali alla Zisa si trasformeranno in un grande e colorato villaggio della cultura pop per l’11esima edizione di Palermo Comic Convention. Quattro giorni di incontri, spettacoli, cinema, videogiochi, cosplay, musica, animazione, attività immersive e approfondimenti per un festival che si prepara ancora una volta ad accogliere appassionati, curiosi e famiglie. Gli spazi espositivi saranno aperti dalle 11 alle 21, mentre l’area palco proseguirà fino alle 24.

Tra gli eventi simbolo dell’edizione 2026 c’è l’arrivo a Palermo di Lera Abova, interprete di Nico Robin nella serie live-action Netflix “One Piece”. Per la prima volta in Italia un’interprete della serie incontrerà il pubblico all’interno di un evento dedicato alla cultura pop. L’appuntamento è venerdì 11 settembre con “The Grand Line to Palermo”, un viaggio dietro le quinte della rotta più famosa del mondo, seguito da meet&greet, photo opportunity e autografi. Un’occasione speciale per incontrare uno dei nuovi volti della seconda stagione della serie, tratta dal fenomeno mondiale creato da Eiichiro Oda.

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Il legame con “One Piece” attraverserà anche altre aree del festival, tra esperienze interattive, raduni e il “One Piece Grand Battle”, contest cosplay interamente dedicato all’universo dei Pirati di Cappello di Paglia.

Grande protagonista sarà l’animazione giapponese. Il maestro Gen Sato, pioniere dell’industria nipponica e padre artistico degli SD Gundam, incontrerà il pubblico e disegnerà dal vivo, oltre a partecipare a una speciale sessione di firme su una stampa esclusiva realizzata per Palermo Comic Convention. Tra gli appuntamenti anche il confronto tra due mondi dell’animazione con Gen Sato e John “F” Fountain.

Dal grande schermo arriva invece James Pax, protagonista di un incontro dedicato agli eroi del cinema action degli anni Ottanta. Cinema che sarà presente per tutti e quattro i giorni anche con proiezioni e approfondimenti, da “Crusher Joe” a “Star Trek II – L’ira di Khan” fino a “Grosso guaio a Chinatown”.

Il mondo dei videogiochi occuperà un’altra parte importante del festival tra tornei, retrogaming, realtà virtuale, sim racing e incontri dedicati alle grandi saghe e all’industria videoludica. Sabato spazio anche a MadMan con “Player One”, incontro tra rap, gaming e racconto di una carriera, mentre domenica i PlayerInside discuteranno del futuro del videogioco e della progressiva trasformazione del mercato digitale.

Non mancheranno le grandi esperienze dal vivo. Il pubblico potrà entrare negli universi di Harry Potter, Star Wars e One Piece, cimentarsi con giochi di ruolo, dungeon, tiro con l’arco, attività LARP e vivere le numerose proposte disseminate tra gli spazi dei Cantieri. La Sakura Zone sarà invece il punto d’incontro per gli appassionati di cultura giapponese e coreana, tra performance, karaoke, J-pop, K-pop e random dance.

E poi il grande palco. Musica, live show e spettacoli accompagneranno le quattro giornate fino a sera: dalle tribute band al Mai Dire Goku, il party dedicato alle sigle dei cartoni, fino agli show ispirati agli universi Disney e Star Wars. Domenica il PCC Championship 2026 porterà sul palco il grande Cosplay Contest, uno dei momenti tradizionalmente più attesi dal pubblico.

Palermo Comic Convention continuerà a essere anche un luogo di confronto. La collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo porterà all’interno del festival incontri capaci di utilizzare i linguaggi della cultura pop per parlare di psicologia, economia, intelligenza artificiale, realtà virtuale e didattica.

“Abbiamo sempre immaginato Palermo Comic Convention come qualcosa di molto più grande di una fiera – afferma Alessio Riolo, direttore generale della manifestazione –. Vogliamo che chi entra ai Cantieri possa scegliere ogni volta un viaggio diverso: incontrare un grande ospite internazionale, giocare, assistere a uno spettacolo, scoprire un film, partecipare a un panel o semplicemente lasciarsi sorprendere. Questa è la forza della cultura pop: riesce a mettere insieme generazioni, linguaggi e passioni differenti. L’undicesima edizione rappresenta pienamente questa idea e l’arrivo di Lera Abova, insieme ai tantissimi protagonisti e alle centinaia di attività che abbiamo costruito, rende ancora più speciale un programma al quale lavoriamo da mesi”.

Accanto a tutto questo resterà naturalmente il fumetto, anima dalla quale è nato Palermo Comic Convention, con i grandi autori italiani e internazionali già annunciati, incontri, live drawing, firmacopie, Artist Alley e le novità editoriali presenti al festival.

L’undicesima edizione di Palermo Comic Convention si svolgerà dal 10 al 13 settembre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa. Quattro giorni, decine di mondi da attraversare e un’unica grande casa: Palermo Comic Convention. Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.