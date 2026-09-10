CNA Cinema e Audiovisivo Catania alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con “Artigiani per il Cinema”

- Pubblicità -

Portare il cinema dentro la filiera delle imprese e dell’artigianato, creando nuove connessioni tra produzioni audiovisive, professionalità e territorio. È questo l’obiettivo di “Artigiani per il Cinema”, il progetto promosso da CNA Cinema e Audiovisivo Catania e presentato l’altro ieri, martedì 8 settembre, al Giffoni Hub del Lido di Venezia, nello spazio organizzato da Alfiere Productions, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per illustrare a operatori, professionisti e maestranze del settore le attività sviluppate dal raggruppamento catanese: dalla seconda edizione di “Artigiani per il Cinema” al Catania Film Fest, fino al lavoro del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia.

- Pubblicità -

A rappresentare CNA Cinema e Audiovisivo Catania sono stati il presidente Cateno Piazza e il funzionario referente Vincenzo Cutraro. Piazza, professionista con oltre vent’anni di esperienza nel settore, è intervenuto anche in qualità di presidente del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia e del Catania Film Fest, giunto alla XV edizione.Il progetto “Artigiani per il Cinema” nasce con l’obiettivo di avvicinare la filiera cinematografica e audiovisiva al mondo delle imprese e delle professionalità artigiane. Scenografia, sartoria, falegnameria, trucco, fotografia, grafica, allestimenti, tecnologie digitali, trasporti, ristorazione e ospitalità sono alcuni degli ambiti che possono essere coinvolti dalle produzioni e che, secondo CNA, possono trovare nel settore nuove opportunità di mercato.

“Cinema, impresa, artigianato e territorio: insieme per costruire nuove opportunità” è il messaggio scelto per la presentazione veneziana.In questo quadro si inserisce anche il tema del cineturismo, inteso come possibilità di utilizzare la visibilità generata dalle produzioni audiovisive per promuovere i territori e valorizzarne le eccellenze.

All’incontro è intervenuto anche Francesco Lattarulo, vicepresidente nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo, che ha portato i saluti del Presidente Nazionale CNA Cinema e Audiovisivo Gianluca Curti. Nel suo intervento, Lattarulo ha inoltre ricordato lo scomparso Ninni Panzera, sottolineandone il valore umano e professionale.Il vicepresidente nazionale ha espresso apprezzamento per il percorso sviluppato da CNA Cinema e Audiovisivo Catania, indicando il raggruppamento catanese tra le realtà territoriali più attive a livello nazionale.

Per il gruppo catanese, questo riconoscimento rappresenta un ulteriore impulso a proseguire un percorso avviato sul territorio attraverso iniziative, attività di rete e momenti di confronto con gli operatori della filiera audiovisiva.

All’incontro ha preso parte anche l’on. Ersilia Savarino, intervenuta nel confronto sulle prospettive del cinema e dell’audiovisivo e sul ruolo delle produzioni nella valorizzazione e nella promozione dei territori.

La presenza a Venezia ha consentito inoltre di sviluppare nuove occasioni di incontro e networking con professionisti e realtà del settore, rafforzando il dialogo tra il sistema delle imprese, il mondo dell’audiovisivo e le professionalità che operano sul territorio.

Tra i momenti della presentazione, anche la proiezione dello spot realizzato da Catarsi, realtà catanese attiva nel settore delle produzioni audiovisive, per raccontare identità, obiettivi e attività di CNA Cinema e Audiovisivo Catania.Il video ha suscitato l’interesse del pubblico presente, composto prevalentemente da operatori, professionisti e maestranze del settore.

Il percorso di CNA Cinema e Audiovisivo Catania è sostenuto dalla struttura territoriale dell’associazione. Il presidente territoriale di CNA Catania Davide Trovato e il segretario Andrea Milazzo hanno accompagnato lo sviluppo del raggruppamento e delle sue iniziative, mentre il vicepresidente Adriano Cutraro, regista con oltre quindici anni di esperienza, contribuisce allo sviluppo delle attività e dei progetti.

«Venezia non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza», è il messaggio con cui CNA Cinema e Audiovisivo Catania guarda alla prosecuzione del progetto: fare della Sicilia non soltanto un territorio da raccontare attraverso il cinema, ma anche un luogo nel quale produrre, creare impresa e valorizzare competenze e maestranze locali.