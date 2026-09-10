Comunità cingalese in festa a Gravina di Catania con il concerto gratuito di Chamika Sirimanna

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Catania, 10 settembre 2026 – Si terrà sabato 12 settembre, con inizio alle 20, presso l’Anfiteatro Turi Ferro di Gravina di Catania (via Roma 31), il concerto gratuito di Chamika Sirimanna, artista dello Sri Lanka proveniente da Milano, accompagnato da una band di giovani artisti connazionali residenti in provincia di Catania, organizzato dalla sezione provinciale dell’Anolf (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere promossa dalla Cisl), in collaborazione con la Cisl etnea, e dedicato alla comunità cingalese.

«La nostra associazione è molto vicina alla comunità dello Sri Lanka – afferma l’avvocato Alessandro Schinco, presidente della sezione etnea dell’Anolf Cisl – avendo parecchi iscritti originari di tale nazionalità e perfino il copresidente della nostra associazione ha origini cingalesi. Riteniamo doveroso suggellare questo rapporto di amicizia tra la nostra associazione e gli operosi lavoratori dello Sri Lanka e le loro famiglie, con il concerto di un loro beniamino, Chamika Sirimanna».

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«L’Anfiteatro Turi Ferro di Gravina di Catania – aggiunge Schinco – ci è sembrato il luogo ideale per celebrare questo evento musicale, al quale saranno invitati per un saluto le autorità civili e religiose locali. L’evento sarà interamente gratuito per i partecipanti e sarà finanziato con i proventi del 5 per mille di cui la nostra associazione è destinataria».