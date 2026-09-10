Corti in Cortile, il Cinema in breve. Dall’11 al 13 settembre il Festival Internazionale del Cortometraggio presso Palazzo della Cultura a Catania

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CATANIA – Tre giorni per raccontare il cinema nella sua forma più breve e, proprio per questo, spesso più libera, sperimentale e sorprendente. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà la diciottesimaedizione di Corti in Cortile, il Cinema in breve, Festival Internazionale del Cortometraggio ideato da Davide Catalano, con la collaborazione dei registi Adriano Spadaro e Samir Kharrat (Theregisti Studios), realizzato dall’Associazione Visione Arte in co-organizzazione con il Comune di Catania – Assessorato alla Cultura, nell’ambito della rassegna Catania Summer Fest 2026.

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A dare voce al Festival saranno Cristina Mastrandrea, giornalista e inviata televisiva, che collabora con la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, e Davide Bennato, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e Sociologia dei media digitali presso l’Università degli Studi di Catania, che accompagneranno il pubblico sul palco nel corso degli appuntamenti serali della manifestazione.

Cuore di Corti in Cortile, Il Cinema in breve sarà il concorso internazionale dedicato al cortometraggio, con 21 opere scelte tra le oltre cento proposte ricevute. Una selezione che attraversa generi, linguaggi, temi e sensibilità differenti, raccontando il presente da prospettive diverse e spesso inattese. La straordinaria quantità e varietà delle candidature ha, inoltre, portato alla nascita di una nuova sezione, “Visioni parallele”, che arricchisce il programma con una serie di proiezioni pomeridiane dedicate ad altri corti selezionati. Pur non rientrando nella programmazione serale, anche questi titoli concorreranno ai riconoscimenti previsti.

A valutare l’intera selezione sarà una giuria ampia e autorevole, che riunisce competenze diverse nei mondi del giornalismo, del cinema, della cultura, della musica, della comunicazione e dell’industria creativa. A presiederla sarà la giornalista Cristina Mastrandrea, affiancata da professionisti con percorsi differenti, ma accomunati da un forte legame con il cinema e la cultura. Ne fanno parte Davide Bennato, esperto di sociologia dei processi culturali e comunicativi, oltre che docente presso l’università di Catania, Ivan Scinardo, giornalista e direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia a Palermo, Angela Impastato, giornalista, Cirino Cristaldi, direttore artistico del Festival Internazionale Via dei Corti, Massimiliano Russo, regista, Alfio D’Agata, direttore della fotografia e regista, Vincenzo Di Silvestro, musicista e compositore musicale, Antonio Mannino, direttore di Etna Comics, Festival Internazionale di Cultura Pop, Marta Limoli, attrice, e Davide Catalano, CEO di Corti in Cortile, il Cinema, in breve.

Come da tradizione, ogni giornata proporrà un ricco calendario di appuntamenti, con incontri con registi, attori, giornalisti, produttori e professionisti del settore, ma anche presentazioni editoriali e momenti di approfondimento dedicati ai grandi temi della contemporaneità.

IL CALENDARIO DELLE TRE GIORNATE

VENERDÌ 11 SETTEMBRE – IL FESTIVAL PRENDE IL VIA

Ad aprire il programma, alle 16:00 nell’Auditorium Concetto Marchesi, sarà “Visioni parallele”, primo appuntamento con i cortometraggi in concorso.

Alle 17:00 spazio al cinema come strumento di inclusione con la proiezione delle opere vincitrici del progetto “Sport e Inclusione” Lions Club International – Distretto 108 YB Sicilia, a cura di Mario Raspagliesi.

Alle 18:00 la manifestazione punterà i riflettori sull’incontro “Cinema e Territorio: il ruolo dei Festival”, che riunirà alcuni dei protagonisti della scena festivaliera siciliana: Beppe Manno, direttore artistico della Rassegna Itinerante di Cinema d’Autore, Riccardo Di Bella, direttore artistico di State aKorti Festival del cortometraggio umoristico, Cirino Cristaldi, direttore artistico di Via dei Corti, Lavinia Zammataro, direttrice artistica del Viagrande Short Film Fest. A moderare sarà Cateno Piazza, presidente del Coordinamento Festival Siciliani e direttore artistico del Catania Film Fest.

A seguire saranno proiettati “Il ciondolo”, progetto Cinema e Scuola del Catania Film Fest, con la partecipazione della delegazione artistica del corto, e “Un rêve à Versailles”, alla presenza della regista Serena Viviana Siclari e della delegazione del film.

Alle 19:00 sarà la volta di “Argento”, cortometraggio fuori concorso diretto da Massimiliano Russo, prodotto da Fabrizio Ferrara, con produzione esecutiva COHA – Change of (he)art. Il film è scritto da Fabrizio Ferrara, Paola Roccuzzo e Massimiliano Russo e vede tra i protagonisti Mamadou Dioume e Dario Dotto. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Schillirò.

Alle 20:00, ancora nell’Auditorium Concetto Marchesi, la presentazione del libro “Il Futuro Rubato” di Mimmo Morizzi, a cura di SGUARDO, associazione culturale di Arte, Formazione e Trasformazione. A moderare sarà Clarissa Clienti.

Alle 21:00, nella Corte Mariella Lo Giudice, spazio ai cortometraggi in concorso, accompagnati dalla proiezione fuori concorso di “Fratello poliziotto, poliziotto fratello”, docufilm fotografico di Fabrizio Villa. Attraverso le testimonianze di un poliziotto, un magistrato, un frate e un fratello, il film affronta il tema della divisa, del servizio, del senso del dovere e, soprattutto, della dimensione umana degli uomini e delle donne che ogni giorno la indossano.

SABATO 12 SETTEMBRE – DAL RACCONTO DI BATTIATO AL FUTURO DELL’INDUSTRIA AUDIOVISIVA

La seconda giornata si aprirà alle 11:00, nell’Auditorium Concetto Marchesi, con la presentazione del volume “Battiato svelato”, pubblicato da Rai Libri. A scandagliare l’opera sarà il curatore Giorgio Calcara, insieme a Giuseppe La Spada, Luca Madonia, Adriano Monti Buzzetti e Luigi Turinese, con le testimonianze di Alessio Cantarella, Giuseppe Puglisi e Piero Zuccaro. L’incontro sarà moderato da Paolo Di Caro e Fulvia Toscano e realizzato a cura di Naxoslegge.

Alle 16:00 torna “Visioni parallele”, con una nuova sessione di proiezioni. Un appuntamento pomeridiano che prosegue il percorso inaugurato il giorno precedente e amplia ulteriormente la possibilità per il pubblico di conoscere autori e opere provenienti da differenti realtà e sensibilità cinematografiche.

Alle 17:00 il Festival attraverserà più di duemila anni di immaginario con il dialogo “Da Omero a Nolan: l’Odissea da archetipo a memoria collettiva social”. Un confronto sul modo in cui la figura di Ulisse, il viaggio, il ritorno e il rapporto con l’altro continuino a trasformarsi attraverso la letteratura, il cinema, i social network e la memoria collettiva digitale. A dialogaresaranno Davide Bennato, sociologo dei media e docente dell’Università di Catania, e Saro Trovato, fondatore della community Libreriamo.

Alle 18:00 sarà il momento dell’Industry Meeting 2026, a cura del regista Adriano Spadaro, dedicato a produzione, distribuzione, networking e nuove opportunità. Un appuntamento rivolto a produttori, distributori, registi, autori e professionisti dell’industria cinematografica e audiovisiva, per mettere in relazione competenze e realtà del settore e affrontare alcuni dei nodi più urgenti per chi oggi produce e distribuisce cinema. Tre i temi centrali del confronto: tax credit, con un’analisi delle criticità dell’attuale sistema e delle possibili modifiche, distribuzione, per interrogarsi su come portare il cinema al pubblico attraverso festival, piattaforme e nuovi modelli distributivi, e Sicilia, con la sfida di trasformare il territorio in una concreta opportunità produttiva attraverso strumenti regionali, coproduzioni, attrazione di produzioni nazionali e internazionali e valorizzazione delle professionalità locali.

Alle 19:00 il Festival affronterà, invece, una questione di grande attualità con l’incontro “Giovani e violenza nell’era di Internet – I canali della violenza e il Dark Web”, a cura della giornalista inviata Cristina Mastrandrea. Un momento di approfondimento sul rapporto tra giovani, violenza e nuove tecnologie, con particolare attenzione alle dinamiche e ai rischi legati alla rete e al Dark Web. Interverranno la dott.ssa Giovanna Poeta, psicologa e psicoterapeuta – orientamento analitico junghiano, fondatrice e coordinatrice del centro E.psi.lo.n, centro clinico per l’età evolutiva, adolescenza e giovane età adulta, e il dott. Marcello La Bella, dirigente superiore della Polizia di Stato e dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale Sicilia Orientale.

La serata si sposterà quindi nella Corte Mariella Lo Giudice, dove alle 21:00 il cinema incontrerà la musica con “Dallo spartito al grande schermo”, appuntamento dedicato alle colonne sonore a cura del maestro Vincenzo Di Silvestro. Il violinista interpreterà dal vivo alcune delle più celebri melodie della storia del cinema mentre sullo schermo scorreranno le immagini dei film, in un dialogo immersivo tra suono e visione.Ad accompagnarlo ci sarà il coro di voci bianche “InCanto”, diretto dalla maestra Alessandra Lussi.

Dalle 21:15 torneranno protagonisti i cortometraggi in concorso.

DOMENICA 13 SETTEMBRE – SGUARDI, IDENTITÀ E IL GRAN FINALE DEL FESTIVAL

La giornata conclusiva prenderà il via alle 16:00, nell’Auditorium Concetto Marchesi, con “Visioni parallele”, che proporrà l’ultimo blocco di proiezioni della sezione. I corti vincitori saranno annunciati durante la serata.

Alle 18:00 il programma proseguirà con un incontro con il regista inglese Louis Nabil Djalili, che presenterà il documentario “Spalla a Spadda”. Un’occasione per conoscere lo sguardo di un autore che ha scelto la Sicilia come casa e che, attraverso il cinema, ne racconta storie, identità e contraddizioni. A moderare l’incontro sarà il regista Adriano Spadaro.

Alle 19:00 sarà proiettato “HƆRƆNYA. Libertà cucita a mano”, un racconto di libertà e autodeterminazione, che ha come protagoniste le donne della sartoria sociale M.O. Moda Operandi di Catania, progetto promosso dall’associazione Penelope. Tra fili, tessuti e gesti quotidiani, il lavoro diventa spazio di incontro, cura e riscatto. Il documentario intreccia storie di forza e vulnerabilità, trasformando il gesto del cucire in una metafora della possibilità di ricomporre ciò che è stato strappato e trasformare le ferite in nuove possibilità. A moderare sarà Maria Schillirò, giornalista e regista del documentario, che dialogherà con le protagoniste del film.

Alle 21:00, nella Corte Mariella Lo Giudice, la serata finale sarà dedicata alle ultime proiezioni dei cortometraggi in concorso e alla cerimonia di premiazione, con l’assegnazione del premio al miglior cortometraggio e degli altri riconoscimenti previsti dal Festival.

Un programma pensato per trasformare Catania in un punto di incontro per chi il cinema lo ama, lo crea e lo vive, attraverso storie capaci di restituire, con linguaggi e sensibilità differenti, tutta la complessità del nostro tempo.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Il programma e le novità delle tre giornate saranno disponibili e costantemente aggiornati sul sito ufficiale https://cortiincortile.com/ e sui canali social del Festival.

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