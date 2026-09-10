Fishtuna 2026, Favignana capitale delle eccellenze egadine: tre giorni tra mare, gusto, cultura e innovazione

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FAVIGNANA (TP) – Raccontare Favignana partendo dal mare per arrivare alla tavola, attraversando la storia dei suoi pescatori, la creatività dei ristoratori, il lavoro degli artigiani, la qualità delle produzioni siciliane e la straordinaria bellezza di un’isola che può trasformare la propria identità in una leva di sviluppo sostenibile. È questa la visione della VII edizione di Fishtuna – International Art Tourism Food Festival, inprogramma a Favignana dall’11 al 13 settembre 2026. Tre giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze egadine attraverso enogastronomia, arte, cultura, musica e innovazione. Il progetto è cofinanziato dal Comune di Favignana, dal FUNT – Fondo Unico Nazionale per il Turismo, gestito dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, e dall’Assessorato delle Attività Produttive della RegioneSiciliana, nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che Piace 2026”.

«Favignana e le Egadi si confermano ancora una volta un’icona del turismo sostenibile – dichiara l’Assessore Regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata – grazie alla settima edizione di Fishtuna, una manifestazione che, mettendo in rete enogastronomia, arte e tradizioni del mare e ponendo al centro anche la tutela dell’ambiente, incarna pienamente la visione e la programmazione dell’Assessorato. Fishtuna non è soltanto una celebrazione del tonno, ma un vero e proprio tavolo di confronto e di collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità, con l’obiettivo di valorizzare lo straordinario patrimonio del nostro territorio. Tra approfondimenti tecnici, showcooking, artigianato, sport all’aria aperta e spettacoli, la manifestazione dimostra concretamente come Favignana, le isoleEgadi e la Sicilia tutta siano in grado di attrarre visitatori durante tutto l’anno, offrendo esperienze autentiche e legate all’identità dei luoghi. Una capacità di attrazione – conclude – che si estende anche al mondo dell’audiovisivo: la destinazione Sicilia si impone sempre più come un autentico set naturale per il cinema e per le produzioni internazionali, grazie alla straordinaria varietà dei suoi paesaggi, alla ricchezza del patrimonio storico e culturale e alla forza evocativa dei suoi territori».

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«FishTuna è una vetrina importante per Favignana e per tutta la Sicilia – afferma l’assessore alle attività produttive Edy Tamaio- soprattutto per le nostre imprese, che ogni giorno trasformano tradizione, qualità e competenze in valore e occupazione. Come Regione vogliamo sostenere chi investe e produce sul territorio, valorizzando le eccellenze locali e creando nuove opportunità di crescita. Eventi come questo dimostrano che identità, impresa e sostenibilità possono essere insieme un motore di sviluppo».

La manifestazione torna nei luoghi in cui è nata e mette al centro le risorse dell’isola: il patrimonio ambientale, la storia dei pescatori, la creatività dei ristoratori, il lavoro degli artigiani e la qualità delle produzioni siciliane. L’Ex Stabilimento Florio e Piazza Madrice saranno i principali punti di incontro di un programma che affianca approfondimento e intrattenimento, coinvolgendo istituzioni, ricercatori, imprese, professionisti e visitatori. Non una semplice manifestazione dedicata al cibo, dunque, ma un progetto di promozione territoriale nel quale il prodotto diventa racconto, la ristorazione diventa ambasciatrice dell’identità egadina e il mare viene interpretato contemporaneamente come patrimonio ambientale, memoria collettiva e risorsa economica.

«Valorizzare Favignana e le Egadi significa custodirne l’identità e creare opportunità di crescita per l’intera comunità – dichiara il sindaco Giuseppe Pagoto –. Accogliere ancora una volta Fishtuna, una manifestazione che cresce e consolida il proprio legame con l’isola, rappresenta un’occasione importante per promuovere il nostro patrimonio ambientale, culturale e produttivo. L’enogastronomia è parte integrante di questo percorso: racconta la storia del territorio, valorizza il lavoro dipescatori, produttori e ristoratori e permette ai visitatori di conoscere più da vicino le nostre tradizioni. Come amministrazione, sosteniamo iniziative capaci di rafforzare l’economia locale e qualificare l’offerta turistica, favorendo presenze anche oltre i mesi di maggiore affluenza. Il nostro obiettivo è tradurre la visibilità di questi appuntamenti in benefici duraturi per le Egadi, attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadinie nel rispetto delle risorse che rendono unico il nostro arcipelago».

Fishtuna, un Festival che diventa racconto del territorio. Dalla memoria della pesca alle nuove frontiere della blue economy, dalla ristorazione all’artigianato, dai vini alla tutela dell’ambiente, fino alla scoperta lenta dell’isola: Fishtuna 2026 costruisce un racconto nel quale ogni appuntamento diventa una diversa porta d’ingresso nel territorio egadino. A rafforzare questo percorso sono le consolidate collaborazioni con l’Associazione Strada del Vino di Marsala e con IDIMED, l’Istituto per la promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea. Al fianco della manifestazione anche i media partner Alessi Pubblicità e Innovation Island, che venerdì 11 settembre proporrà l’appuntamento “Connessioni digitali”, dedicato all’innovazione e alle nuove opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica. «Il tonno non è soltanto un prodotto della pesca, ma parte della storia e della cultura delle nostre isole. Fishtuna può trasformare questo patrimonio in un’opportunità di sviluppo, mettendo in rete pesca, ristorazione, ospitalità e imprese locali. Un turismo autentico nasce dall’identità dei luoghi e può favorire la destagionalizzazione, tutelando al tempo stesso il mare e sostenendo una pesca responsabile e sostenibile», afferma Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia. Perché valorizzare Favignana significa non soltanto mostrarne la bellezza, ma raccontare le persone che la custodiscono, sostenere le attività che ne mantengono viva l’identità e creare le condizioni affinché tradizione, turismo e innovazione possano generare nuove opportunità. Dall’11 al 13 settembre, Fishtuna torna quindi a essere una vetrina delle Egadi e della Sicilia: tre giorni per assaporare, conoscere e vivere Favignana, partendo dal suo mare per scoprire tutto ciò che rende unica l’isola.