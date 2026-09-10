In piazzetta Bagnasco i “taccuini di viaggio Palermo Sketchcrawl” che  invitano a raccontare la città attraverso il disegno

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Disegnare sul luogo, disegnare insieme e condividere i propri lavori sulle piattaforme digitali. È la filosofia degli Urban Sketchcrawl internazionali, maratona di disegno all’aperto in cui gruppi di persone si incontrano per disegnare dal vero angoli, monumenti e paesaggi urbani, le cui finalità sono la conoscenza lenta dei luoghi, il loro racconto, la loro promozione e la messa a fuoco delle criticità territoriali.

Un movimento che anche a Palermo ha un nucleo forte, ed è il “Gruppo di Disegno di Taccuini di Viaggio Palermo /Sketchcrawl”, nato per iniziativa di Anna Cottone, professore di Disegno industriale della Facoltà di Architettura di Palermo, appassionata viaggiatrice che aderisce nel 2012 al Movimento Internazionale.

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“I taccuini di viaggio che disegnano e narrano il mondo” è, infatti, il titolo dell’incontro in programma alle 18 di giovedì 10 settembre in piazzetta Bagnasco, durante il quale si racconterà la storia del gruppo palermitano. Parteciperanno la stessa Anna Cottone, insieme a Pierluca Pepe, medico, e Francesca Starrabba, architetto, nel gruppo la prima dal 2014, il secondo 2023.