A Palermo è corsa allo screening del colon retto. Lunedì serata di sensibilizzazione

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Palermo, 11 settembre 2026 – L’avere semplicemente annunciato la campagna di sensibilizzazione con gli attori Maria Grazia Cucinotta, Ernesto Maria Ponte e Sasà Salvaggio, che sarà realizzata insieme da Asp Palermo e Federfarma Palermo, ha risvegliato l’attenzione dei cittadini sull’importanza di prevenire il tumore del colon retto. Così lo scorso mese di agosto, anche grazie all’Asp che ha distribuito provette nelle piazze e alla sua task force che ha svolto un servizio itinerante nelle farmacie di informazione ai cittadini, si è scatenata una vera e propria corsa nelle 395 farmacie di Palermo e provincia, facendo registrare un’impennata nei prelievi e nelle consegne di provette.

I dati aggiornati saranno forniti dal direttore generale dell’Asp, Alberto Firenze, e dal presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, lunedì prossimo, 14 settembre, alle ore 21, a Palermo, presso Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici, nel corso di un incontro di sensibilizzazione dedicato ai farmacisti e al quale saranno anche presenti i tre artisti che daranno vita alla campagna.

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Interverranno l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso; il sindaco metropolitano di Palermo, Roberto Lagalla; il direttore del Dasoe, Giacomo Scalzo; il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Mario Bilardo; il presidente dell’Ordine dei medici, Toti Amato.