Il Catania Film Fest sceglie “la gentilezza”: a Venezia annunciati Óliver Laxe Presidente Onorario ed eventi speciali per la 15ª edizione

Dall’11 al 14 novembre 2026 la nuova edizione della manifestazione. Tra le anteprime e gli eventi speciali, e la performance A/V con il regista Óliver Laxe e il compositore Kangding Ray

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Catania, 10 settembre 2026 – Il Catania Film Fest ha svelato al Lido di Venezia, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il manifesto e la programmazione della sua 15ª edizione. L’annuncio è avvenuto durante il panel “Il potere del Cineturismo e del Made in Italy”, promosso da Alfiere Productions di Daniele Urciuolo.

Al centro della nuova edizione ci sarà un tema di profonda valenza sociale e culturale: la gentilezza. In un momento storico segnato da complessi conflitti globali, il Festival trasforma questo concetto in un invito all’azione e alla riflessione collettiva. La gentilezza viene promossa non come semplice attitudine individuale, ma come pratica quotidiana, valore condiviso e presidio contro la violenza, fondato sull’ascolto, la cura e il rispetto dell’altro.

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All’incontro veneziano – moderato da Alessio Accardo (Ufficio Stampa del Festival) – sono intervenuti l’On. Ersilia Saverino (Deputata ARS e Membro della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro), Fabio Schifilliti e Giuseppe Monisteri (rispettivamente regista e produttore del cortometraggio Fili invisibili) ed Emanuele Rauco (Co-direttore Artistico del Festival).

Óliver Laxe Presidente Onorario e la performance con Kangding Ray

Nel corso del panel è stato annunciato il Presidente Onorario della Grande Giuria della 15ª edizione: il regista e sceneggiatore Óliver Laxe, tra le voci più autorevoli e originali del cinema europeo contemporaneo. Noto per una poetica che intreccia paesaggio, spiritualità ed esperienza sensoriale, Laxe ha conquistato il Premio della Giuria al Festival di Cannes 2025 con il suo ultimo film Sirāt, successivamente candidato a due Premi Oscar 2026.

La presenza di Laxe sancisce inoltre il legame con un altro grande evento in cartellone: domenica 15 novembre, da Zō Centro Culture Contemporanee di Catania, andrà in scena la “Sirāt Live A/V Experience”. Lo spettacolo vedrà protagonista anche Kangding Ray (David Letellier), acclamato musicista e produttore francese candidato ai Golden Globe 2026 per la colonna sonora di Sirāt. Co-organizzato con Zō Centro Culture Contemporanee e Opera Festival, l’evento offrirà un’esperienza immersiva in cui cinema, elettronica, ambient e atmosfere rituali dialogheranno dal vivo.

Formazione e maestranze: “Artigiani per il Cinema”

A completare la settimana del Festival sarà la sezione speciale “Artigiani per il Cinema”, in programma dal 9 all’11 novembre presso il Centro Culturale Le Ciminiere. Organizzata in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Catania e l’Accademia di Belle Arti di Catania, l’iniziativa è interamente dedicata alle maestranze e ai mestieri tecnici e creativi del set, valorizzando il lavoro di chi rende possibile la magia del cinema dietro le quinte.

Riepilogo Date e Sedi – Catania Film Fest 2026

9 – 11 novembre 2026 | Artigiani per il Cinema – Centro Culturale Le Ciminiere

| Artigiani per il Cinema – Centro Culturale Le Ciminiere 11 – 14 novembre 2026 | 15ª edizione Catania Film Fest (Sezione Ufficiale e Concorso)

| 15ª edizione Catania Film Fest (Sezione Ufficiale e Concorso) 15 novembre 2026 | Sirāt Live A/V Experience con Kangding Ray e Óliver Laxe – Zō Centro Culture Contemporanee