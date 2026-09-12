Inclusione scolastica nel Trapanese, il Distretto D50 attiva i servizi scolastici per 377 alunni con disabilità

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Il Distretto Socio Sanitario D50, con Comune di Trapani quale Ente Capofila, comunica di aver completato le procedure amministrative per garantire, a partire dal 14 settembre, primo giorno di scuola, due servizi fondamentali per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità dei nove Comuni del territorio: l’assistenza igienico-personale ad alta intensità di cura e il potenziamento distrettuale del servizio ASACOM (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione), che nel loro complesso interessano 377 alunni del territorio distrettuale, alcuni dei quali beneficiari di entrambi i servizi.

Assistenza igienico-personale ad alta intensità di cura

Il servizio, che si affianca e integra – senza sostituirsi – alle funzioni del personale ATA, è rivolto agli alunni per i quali l’Unità di Valutazione Multidisciplinare o il medico specialista dell’ASP territorialmente competente abbiano attestato una condizione di disabilità gravissima che richiede un’assistenza specialistica costante. La misura trova fondamento nella L.R. 15 aprile 2021, n. 9, come modificata dalla L.R. 26 novembre 2021, n. 29 (art. 15), nella deliberazione di Giunta Regionale n. 323/2020 e nelle indicazioni operative di cui al D.A. n. 64/Gab. del 3 giugno 2022.

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Per l’anno scolastico 2026/2027 il servizio, erogato attraverso Operatori Socio Sanitari (OSS) qualificati, coinvolgerà 34 beneficiari distribuiti in 12 istituzioni scolastiche e 24 plessi/sedi dei nove Comuni del Distretto, per un totale di 17.600 ore di assistenza e un investimento di 343.500,00 euro. Le risorse trovano copertura nell’ambito del riparto disposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con il Decreto del Dirigente del Servizio 7 “Fragilità e Povertà” assegnato al Distretto D50 di Trapani sulla base di 361 minori con disabilità gravissima censiti.

Potenziamento del servizio ASACOM

Il servizio ASACOM, di competenza dei singoli Comuni, viene rafforzato a livello distrettuale attraverso risorse trasferite dalla Regione Siciliana al Distretto D50 a valere sul Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e sulle risorse destinate ai servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi. Il Distretto ha provveduto a ripartire tali risorse tra i nove Comuni sulla base dei fabbisogni rilevati, garantendo continuità e omogeneità del servizio su tutto il territorio distrettuale.

Il potenziamento interesserà complessivamente 377 alunni beneficiari, distribuiti nei nove Comuni del Distretto D50, per un investimento nozionale complessivo di 528.000,00 euro. Il servizio supporta gli alunni con disabilità nel percorso scolastico, favorendo autonomia, inclusione, partecipazione e pari opportunità.

Complessivamente, il Distretto D50 garantisce per il corrente anno scolastico un sostegno a 377 alunni con disabilità dei nove Comuni del territorio – i 34 beneficiari dell’assistenza igienico-personale rientrano infatti anche tra i destinatari del potenziamento ASACOM – per un investimento complessivo di circa 872.000 euro tra i due servizi.

Dichiarazione del Sindaco del Comune di Trapani, Giacomo Tranchida, legale rappresentante del Distretto Socio Sanitario D50 e Presidente del Comitato dei Sindaci

“Con l’avvio di questi due servizi diamo continuità, fin dal primo giorno di scuola, a un impegno che per le famiglie dei nostri Comuni rappresenta una garanzia essenziale di inclusione: parliamo di 377 alunni che, tra assistenza igienico-personale e supporto all’autonomia e alla comunicazione, potranno frequentare la scuola con la stessa serenità dei loro compagni. Investire nell’inclusione scolastica significa costruire una comunità più equa, solidale e capace di valorizzare i talenti di ogni persona, e continuiamo a farlo con convinzione. Non posso però nascondere una preoccupazione che condivido con gli altri Sindaci del Distretto: le risorse messe a disposizione, anno dopo anno, si rivelano sempre più esigue rispetto ai bisogni reali del territorio. Solo il Comune di Trapani ha registrato, per il corrente anno scolastico, una previsione di spesa di circa 1,8 milioni di euro per questi servizi, e situazioni analoghe, in proporzione, si riscontrano negli altri Comuni del Distretto. I numeri crescono di anno in anno e i Comuni, da soli, non sono più in grado di fronteggiare un fabbisogno di questa portata. Per questo ribadisco con forza la necessità che l’assistenza igienico-personale e i servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione scolastica vengano riconosciuti a pieno titolo come servizi scolastici di competenza statale, superando un modello che scarica sugli enti locali un onere ormai insostenibile”.

Dichiarazione della Coordinatrice dell’Ufficio Distrettuale di Piano del Distretto D50, Marilena Cricchio

“Il completamento delle procedure per entrambi i servizi in tempo utile per l’avvio delle lezioni è il risultato di un lavoro di programmazione e riparto condotto in stretto raccordo con i nove Comuni del Distretto, con gli istituti scolastici e con l’UVM ASP. Ma dietro ai numeri – 34 alunni e 17.600 ore per l’assistenza igienico-personale, 377 beneficiari per il potenziamento ASACOM – c’è anche un impegno amministrativo che va ben oltre il riparto iniziale: l’Ufficio Distrettuale di Piano si fa carico della gestione dei pagamenti dei servizi erogati su tutti i nove Comuni e della rendicontazione delle risorse impiegate, nel rispetto puntuale delle linee guida dettate dagli enti finanziatori. È un lavoro fatto di verifiche, tracciabilità della spesa e raccordo continuo con i Comuni e con gli enti del terzo settore, spesso poco visibile ma indispensabile perché entrambi i servizi possano essere erogati con continuità su tutto il territorio distrettuale. Per questo desidero ringraziare l’intero staff amministrativo-contabile dell’ufficio che, con straordinario spirito di sacrificio e impegno, per l’intero periodo estivo ha lavorato al completamento delle procedure necessarie a garantire l’avvio dei servizi scolastici di assistenza specialistica”.