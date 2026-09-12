XXVIII Trofeo Podistico Internazionale “Maria SS. degli Ammalati”, torna a vincere un italiano: è Nicolò Bedini

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Torna a sventolare il tricolore sul podio più alto del “Trofeo podistico internazionale Maria SS. degli Ammalati” giunto alla 28esima edizione. Ad aggiudicarsi la gara, che si è corsa ieri pomeriggio a Misterbianco, è stato Nicolò Bedini, classe 2002, del G.P.Alpi Apuane, col tempo di 30′ e 36″. L’ultimo italiano a farlo era stato, nel 2009, il maratoneta Daniele Meucci.

La gara femminile sulla distanza dei 5 km, novità introdotta nell’edizione di quest’anno, è stata vinta da Maria Virginia Salemi (Asd Podistica Messina), col tempo di 19′ e 40″.

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Pomeriggio caldo, appena mitigato da una leggera brezza, per i 47 atleti in gara (24 per la gara femminile), che si sono misurati anche in questa edizione con un percorso impegnativo, misto tra asfalto e basolato lavico, che ha messo a dura prova muscoli e polmoni ma non per questo hanno lesinato spettacolo. Dieci giri in tutto, per complessivi 10 chilometri, per la gara maschile; 5 chilometri, per quella femminile. Tutte distanze omologate FIDAL.

Start, come vuole la tradizione, da via Giordano Bruno e già al secondo passaggio si forma il quartetto che darà il ritmo alla gara: due italiani, Bedini e Luca Alfieri e due keniani, Kenneth Kimati e Jacob Kosgei. Ben distaccato Louis Intunzinzi, vincitore della scorsa edizione. Il quartetto arriva così fino a metà gara, quando al 6° giro Bedini allunga il passo e lascia indietro i compagni di fuga. Così fino al traguardo che l’atleta delle Alpi Apuane taglia in solitaria, infliggendo 11 secondi di distacco al secondo, il keniano Kimati. Terzo Alfieri, con 31’03”.

A Bedini è andato anche il Memorial “Maria Caruso”, riservato al primo italiano al traguardo; mentre il Memorial “Luigi Zarcone”, per il primo siciliano, è stato vinto da Vincenzo Agnello (Asd Sicilia Running Team).

Nella gara femminile, che ha anticipato quella maschile, protagonista indiscussa è stata Maria Virginia Salemi che sin dal primo giro ha dettato il suo ritmo, lasciando indietro tutte le altre e distanziando la seconda, Luana Russo (Asd Sciacca Running), di ben 40 secondi. Terza la catanese Desiree Erica Di Maria (Asd Cus Catania), col tempo di 20’23”

Speaker della gara lo specialista Paolo Mutton, announcer sportivo e voce storica del trofeo. Ad assistere alla manifestazione e a premiare atleti e atlete anche Enzo Falzone, presidente CONI Sicilia. Testimonial d’eccezione alla giornata di festa dello sport misterbianchese l’atleta marocchino di Avola Mohamed Soudassi, recente medaglia d’oro della staffetta 4×400 ai campionati europei di Birmingham.

Per l’amministrazione comunale, presenti alla partenza e alla premiazione il sindaco Marco Corsaro, il vice sindaco Santo Tirendi; Lorenzo Ceglie, presidente del consiglio comunale; Giusy Letizia Percipalle, assessore allo Sport; Ninni Anzalone, consigliere provinciale; e le consigliere comunali Antonella Rapisarda (vice presidente commissione Sport) e Piera Caruso.

Soddisfatto il duo degli organizzatori Santo Baudo e Santo Spina, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Atletica Misterbianco, che auspicano di riproporre il programma sportivo della doppia gara anche per il prossimo anno. Entusiasta anche l’amministrazione guidata dal sindaco Corsaro, che scommette sul valore del Trofeo sia come stimolo alla pratica sportiva sia come veicolo di promozione del territorio.



CLASSIFICA – GARA MASCHILE

1) Nicolò Bedini (G.P. Parco Alpi Apuane) 30’36”

2) Kenneth Kimati Kithinji (Kenia) 30’57”

3) Luca Alfieri (Atletica Casone Noceto) 31’03″

4) Jacob Kipkorir Kosgei (G.S. Orecchiella Garfagnana) 31’18”

5) Vincenzo Agnello (Asd Sicilia Running Team) 31’26”.

CLASSIFICA – GARA FEMMINILE

1) Maria Virginia Salemi (Asd Podistica Messina) 19’40”

2) Luana Russo (Asd Sciacca Running) 20’20”

3) Desiree Erica Di Maria (Asd Cus Catania) 20’23”

4) Francesca Paone (Hobby Marathon Catanzaro) 20’49”

5) Gaia Patrinicola (Asd Monti Rossi Nicolosi) 21’16”