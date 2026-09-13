Assofor, “regolare avvio dell’anno scolastico anche per il segmento della formazione professionale”

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L’Organizzazione datoriale ASSOFOR esprime il proprio ringraziamento al Governo e all’Amministrazione regionale per la tempestiva conclusione dell’istruttoria dell’Avviso 33/2026.

ASSOFOR O.D. desidera infatti esprimere il più sincero e sentito apprezzamento al Governo della Regione Siciliana, all’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e, in particolare, al Dipartimento regionale dell’istruzione ed al Servizio II preposto, per aver portato a termine l’istruttoria dell’Avviso 33/2026 in tempi estremamente contenuti, tanto da consentire il regolare avvio dell’anno scolastico anche per il segmento della formazione professionale finalizzata all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

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L’efficace attività svolta consentirà agli enti di formazione impegnati nella strategica filiera dell’IeFp di avviare i percorsi formativi entro il 15 settembre, in piena concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, come stabilito dall’Assessore Turano. Tale risultato rappresenta un traguardo di grande rilevanza per il sistema formativo regionale, garantendo la necessaria continuità educativa e didattica a beneficio degli studenti, delle famiglie e degli operatori del settore.

L’Organizzazione datoriale ASSOFOR desidera inoltre sottolineare, con particolare soddisfazione, come l’azione dell’Amministrazione regionale abbia consentito l’approvazione dei percorsi formativi nel pieno rispetto delle scelte espresse dai giovani e dalle loro famiglie. Questo approccio ha permesso di valorizzare le aspirazioni e le vocazioni degli allievi, evitando penalizzazioni e assicurando a ciascun ragazzo la possibilità di intraprendere il percorso prescelto, in coerenza con le attitudini e prospettive di crescita personale e professionale.

La tempestività delle procedure, unita all’attenzione riservata ai fabbisogni formativi del territorio e al diritto di studenti e famiglie, costituiscono un esempio concreto di buona amministrazione e di efficace collaborazione tra istituzioni e sistema della formazione professionale.

ASSOFOR O.D., rinnovando pertanto il proprio ringraziamento alla Regione Siciliana, auspica che il proficuo dialogo istituzionale e la comune attenzione verso le nuove generazioni possano continuare a rafforzarsi, nell’interesse dello sviluppo educativo, sociale ed economico della Sicilia.

È molto importante anche concentrarsi sull’avvio delle seconde, terze e quarte annualità, oltre che dei percorsi IFTS e ITS che, tutti insieme, completeranno l’offerta formativa, ovvero includendo quella di più elevato valore tecnico e professionale.