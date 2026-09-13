Sport. Mondiali di canoa polo U21, tre rappresentanti del CUS Catania in azzurro

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CATANIA – Il CUS Catania veste sempre più le maglie azzurre e amplia il ventaglio delle rappresentative nazionali che convocano gli atleti cusini. In questo caso, parliamo di Canoa Polo U21 la cui squadra nazionale sarà impegnata dal 15 al 20 settembre per i Campionati del Mondo che si disputeranno a Duisburg (Germania).

Tra i protagonisti della spedizione azzurra U21 guidata dal tecnico cusino Fabio Sauro, ci saranno i due atleti Marcello Alescio e Francesco Nicolosi, convocati per la competizione iridata organizzata dall’International Canoe Federation (ICF), già componenti della squadra senior di canoa polo di serie A del CUS Catania.

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Marcello Alescio e Francesco Nicolosi entrambi classe 2005, oltre che atleti sono anche studenti dell’Università di Catania, iscritti rispettivamente al 3° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, e al 3° anno del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, aspetto non secondario ma anzi fondamentale, poiché incarnano i principi del Centro Universitario Sportivo di Catania dimostrando costantemente come il binomio studio-sport ad alti livelli non sia solo possibile, ma vincente.

Marcello Alescio vanta già esperienze in nazionale, avendo conquistato durante la scorsa stagione nelle acque di Pfyn a Zurigo, la medaglia di bronzo ECA Cup (European Canoe Association) la competizione internazionale dedicata ai giovani talenti della canoa slalom europea, preparatoria dei Campionati d’Europa dove l’Italia ha chiuso al quarto posto.

Per Francesco Nicolosi si tratta invece di una prima convocazione il cui valore assume particolare importanza poiché è il frutto della crescita tecnica personale maturata nel corso delle ultime due stagioni disputate nel campionato di Serie A.

“Come tecnico della Nazionale maschile U21 consapevole dell’altissimo livello tecnico delle altre squadre, non posso che augurarmi di poter regalare all’Italia grandi soddisfazioni – dice Fabio Sauro –. La Under 21 è una categoria complessa per sua stessa natura, visto che muta di anno in anno, ma faremo il meglio possibile. Come tecnico del CUS Catania Canoa Polo sono oltre modo felice che siano stati convocati due atleti cusini, ai quali riconosco i grandi miglioramenti ottenuti nel corso delle ultime stagioni. Non esiste gioia più grande per un allenatore, che vedere la costane crescita degli atleti. Arrivare in nazionale è indubbiamente un traguardo importante”.

PROGRAMMA GARE

Lunedì 14 settembre si svolgeranno gli ultimi allenamenti ufficiali, i controlli tecnici delle imbarcazioni e la Cerimonia di Apertura.

Gare al via da martedì 15 con i primi match dei gironi di qualificazione (Round 1) che proseguiranno fino al giorno seguente.

Dal 17 settembre inizio del Round 2 (gironi intermedi di seconda fase) e primi match a eliminazione diretta per le posizioni secondarie.

Venerdì 18 conclusione dei gironi intermedi e inizio delle sfide decisive dei quarti di finale.

Sabato 19 le fasi finali e l’assegnazione delle medaglie.