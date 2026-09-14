Jujitsu, trionfo dell’ASD Il Dojo di Catania al Balkan Open World Cup 2026: conquistate 36 medaglie

- Pubblicità -

È un risultato di assoluto rilievo quello conquistato dall’ASD Il Dojo / CSAIN al Balkan Open / World Cup 2026, competizione internazionale che ha visto gli atleti protagonisti per tre intense giornate di gare.

Il bilancio complessivo dell’evento internazionale di Banja Luka (Bosnia) parla di 36 medaglie: 12 ori, 14 argenti e 10 bronzi, un risultato che conferma la qualità del percorso tecnico e la crescita di un gruppo capace di confrontarsi con successo nelle diverse categorie, dagli Under 14 fino agli Adults.

- Pubblicità -

Nella prima giornata sono arrivati quattro ori: Sebastiano Amore e Salvatore Luca Adornetto nel Duo Men U21 e Adults Merged e nello Show Adults Open Merged, Giordana Lombardo e Adriana Petralia nel Duo Women U21 e Giovanni Cardillo e Angelo Zito nello Show U21 Open Merged. Sul podio anche Cardillo e Zito, secondi nel Duo Men U21 e Adults Merged, Angelo Zito e Giordana Lombardo, argento nello Show U21 Open Merged, e Giada Costa e Sebastiano Amore, secondi nello Show Adults Open Merged.

La seconda giornata ha regalato altre cinque medaglie d’oro. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Giada Costa e Sebastiano Amore nel Duo Adults Mix, Sebastiano Amore e Salvatore Luca Adornetto nel Duo Open, Luca Cannavò e Alessio Fazio nello Show Male U14, Fabiola Torresi e Miriam Finocchiaro nel Duo Female U14 e Miriam Finocchiaro e Alessandro Canfarelli nello Show Mix U14.

Sempre nella seconda giornata sono arrivati gli argenti di Angelo Zito e Giovanni Cardillo nel Duo Open, Arseny Sciuto e Samuel Roggio nel Duo Male U14 e nello Show Male U14, Fabiola Torresi e Miriam Finocchiaro nello Show Female U14 e Luca Cannavò e Sofia Spinella nel Duo Mix U14 e nello Show Mix U14. Tre, invece, i bronzi: Maria Amore e Giovanni Cardillo nel Duo Adults Mix, Luca Cannavò e Alessio Fazio nel Duo Male U14, Tommaso Marino e Alessandro Canfarelli nello Show Male U14 e Miriam Finocchiaro e Alessandro Canfarelli nel Duo Mix U14.

La terza giornata ha completato il percorso con altri importanti risultati. Oro per Sofia Calcagno e Lorenzo Ingarao nel Duo Mix U18 e U21, per Paolo Panebianco e Alessio Fazio nello Show Men U16 e ancora per Sofia Calcagno e Lorenzo Ingarao nello Show Women e Mix U18.

Le medaglie d’argento sono arrivate con Paolo Panebianco e Chiara Visalli nel Duo Mix U18 e U21, Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca nello Show Mix U16, Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini nello Show Men U18 e Adriana Petralia e Chiara Visalli nello Show Women e Mix U18.

Nutrito anche il bottino dei bronzi, con Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca nel Duo Mix U16, Chiara Visalli e Giuliana Petralia e Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini nel Duo Men U18 + Women U18, Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca e Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno nello Show Men U16 e Chiara Visalli e Paolo Panebianco nello Show Women e Mix U18.

Un risultato complessivo costruito attraverso il lavoro quotidiano degli atleti e dello staff tecnico. I Maestri Cosimo Costa, Alfio Petralia e Massimo Amore hanno seguito i ragazzi al Balkan Open/World Cup 2026, mentre il Maestro Francesco Ensabella ha seguito gli atleti al Dojo. Il Maestro e atleta Salvatore Molino ha inoltre sostituito il Maestro Costa in occasione di uno stage internazionale in Norvegia, ad Haugesund.