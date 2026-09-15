Ciavuri e Sapuri, si chiude la settima edizione: quattro giorni a Mondello con oltre 30 mila persone

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Si chiude con un bilancio positivo la settima edizione di Ciavuri e Sapuri, la manifestazione promossa da Cna Palermo che per quattro giorni (dal 10 al 13 settembre) ha animato il lungomare di Mondello, portando sul palco musica e spettacoli e negli spazi del villaggio le produzioni delle imprese agroalimentari e artigiane.

Sono stati giorni intensi, carichi di belle vibrazioni, condivisi con oltre 30 mila persone che hanno attraversato il villaggio, incontrato le aziende, scoperto prodotti e lavorazioni del territorio e partecipato agli appuntamenti musicali e culturali.

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Cna Palermo ringrazia le imprese, gli artigiani, gli espositori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, insieme all’Assessorato regionale delle Attività Produttive, all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e all’Assessorato comunale della Cultura, per aver sostenuto l’iniziativa e riconosciuto il valore di un appuntamento dedicato alle imprese, all’artigianato, all’agroalimentare e alla valorizzazione del territorio.

Nel corso della manifestazione si è parlato anche di uno dei temi centrali per la vita delle imprese: l’accesso al credito. Il talk “Il ruolo dei consorzi fidi tra imprese, banche e Regioni” ha messo a confronto Cna, istituzioni, politica e sistema economico sulla necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione delle piccole imprese.

Tema rilanciato dal presidente nazionale Cna Dario Costantini, intervenuto nel corso del talk. Costantini ha sottolineato come l’aumento dei costi dell’energia e quello del denaro stiano comprimendo i margini delle imprese e rischiando di frenare gli investimenti. Da qui la necessità di un credito che accompagni i progetti di crescita e gli investimenti in innovazione, sostenibilità e competenze, e di strumenti di garanzia sempre più efficaci.

In questo quadro si inserisce anche l’accordo siglato da Cna Palermo con Artigiancredito, finalizzato a rafforzare gli strumenti a disposizione delle aziende associate e a facilitare il loro accesso al credito. Un percorso che trova nel confronto con il sistema dei Confidi un passaggio concreto e che ha visto a Mondello anche la presenza di Fabio Petri, presidente di Artigiancredito, a sottolineare l’importanza di costruire strumenti sempre più efficaci per accompagnare le imprese negli investimenti e nella crescita.

Cna Palermo ha voluto inoltre legare la conclusione della manifestazione a un gesto concreto di solidarietà. Nel corso della serata è stata consegnata una borsa di solidarietà del valore di 10 mila euro a LAB 360, realtà della cooperativa Idee in Movimento impegnata quotidianamente nelle attività rivolte a bambini e ragazzi con disabilità. A consegnare l’assegno alla presidente Antonella Radicelli è stato il segretario di Cna Palermo Pippo Glorioso. Un contributo alle attività di una realtà che ogni giorno lavora per costruire opportunità concrete di inclusione, autonomia e partecipazione.

“Ciavuri e Sapuri cresce insieme alle imprese e al territorio. Chiudiamo questa settima edizione con la soddisfazione di aver condiviso quattro giorni con 30 mila persone e con la volontà di continuare a investire su questo progetto”, dice il presidente di Cna Palermo Mimmo Provenzano.

“Il nostro impegno continua ogni giorno accanto alle imprese. Ciavuri e Sapuri è un momento di festa, ma anche un’occasione per ribadire la nostra attenzione concreta alle aziende e al territorio”, aggiunge il segretario di Cna Palermo Pippo Glorioso.