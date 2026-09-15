Riforma elettorale, Fabio Porta: “La destra indebolisce gli italiani all’estero e ignora perfino i suoi senatori”

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«La maggioranza ha approvato una norma sul voto degli italiani all’estero respingendo ogni proposta di correzione e ignorando perfino le obiezioni emerse al proprio interno. È un segnale politico grave».

Lo dichiara l’on. Fabio Porta, commentando il voto del Senato sull’articolo dedicato alla Circoscrizione Estero e il ritiro degli emendamenti presentati dal senatore Roberto Menia.

«Anche chi, nella maggioranza – dice Porta – ha richiamato la specificità delle comunità italiane nel mondo e la necessità di salvaguardarne una rappresentanza effettiva è stato invitato a ritirare le proprie proposte. La disciplina di coalizione ha prevalso ancora una volta sull’ascolto, sul confronto e sul rispetto di milioni di connazionali residenti fuori dall’Italia».

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«Dopo la legge Tajani, che ha ristretto la trasmissione della cittadinanza italiana alle nuove generazioni nate all’estero – continua il Deputato PD – questa riforma elettorale conferma una linea precisa: limitare diritti, ridurre rappresentanza, indebolire il rapporto tra l’Italia e le sue comunità nel mondo».

«Gli italiani all’estero – conclude l’On. Porta – devono capire se, per questa destra, siano cittadini da rispettare e coinvolgere nelle politiche pubbliche del Paese oppure soltanto un elemento di folclore da celebrare nelle occasioni ufficiali. Noi continueremo a difendere la Circoscrizione Estero, il diritto di voto e una rappresentanza piena, libera e credibile delle nostre collettività nel mondo».